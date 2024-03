Message in a bottle: Andy Summers llega a Chile con los éxitos de The Police

En el marco del ciclo aniversario número 31 de Centro de Eventos Blondie, llegará el próximo 8 de agosto el reconocido guitarrista Andy Summers junto a los éxitos de The Police. Con una banda bajo el nombre de “Call The Police”, conformada por el vocalista y bajista Rodrigo Santos, y el baterista de Paralamas João Barone, llevarán a los fanáticos del grupo británico por un viaje musical lleno de historias y recuerdos.

El repertorio estará repleto de éxitos como: So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Driven To Tears, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, entre otras sorpresas. “Es un regalo poder tocar y ser amigo de un ídolo de una de las mejores bandas de la historia. Y este tipo está con nosotros, divirtiéndose,queriendo llevarnos a diferentes países del mundo. Nos eligió para ser el grupo oficial que recorrerá el planeta interpretando a The Police”, comentó Rodrigo Santos.

Rodrigo Santos y Andy Summers, se conocieron en Río de Janeiro en 2014, a través del empresario Luiz Paulo Assunção, responsable de la representación de ambos. A partir de ahí, iniciaron una amistad musical que ya se transformó en sociedad y varias presentaciones que mezclaron éxitos de The Police, Barão Vermelho y la carrera solista de Rodrigo Santos.

En 2017, Andy y Rodrigo invitaron a compartir escenario a João Barone (Paralamas do Sucesso), quien sugirió el título CALL THE POLICE. “Esta es una oportunidad increíble poder tocar con una leyenda de la guitarra, como Andy Summers, y con Rodrigo, que está sorprendiendo en la tarea de cantar el repertorio clásico de The Police. Más allá de cualquier otra cosa, nuestro inmenso respeto y agradecimiento a Andy, Stewart y Sting por todo lo que han hecho por la música. El trabajo de The Police está en el salón de la fama del rock”, define Barone.

Andy Summers: Fan incondicional de la música brasileña, ha grabado y compartido escenario con artistas como: Roberto Menescal, Gilberto Gil y Victor Biglione entre otros. Andy fue considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Guitar Player. Junto a Stewart Copeland y Sting, formó parte de una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos, The Police, con más de 60 millones de copias vendidas y ganadora de varios premios Grammy.

Las entradas para esta imperdible cita ya se encuentran disponibles en www.blondietickets.cl