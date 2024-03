Javiera Mena a fondo: “Mi música, al momento de cantar, es totalmente Chile y Latinoamérica”

Javiera Mena se presentará en Club Amanda este jueves 28 de marzo, en el cierre de una gira de verano en la que visitó varias regiones a lo largo de Chile. La apertura de puertas del evento está programado para las 20:00. Es una instancia solo para mayores de edad, y aún quedan entradas disponibles en Passline. Las entradas generales están a $25.000, y está la opción de un paquete vip a $40.000 –este incluye la entrada, un póster autografiado y copa espumante o cerveza de bienvenida en sector con sillones y acceso controlado–.

En Culto, conversamos con la cantante sobre esta última fecha, sus próximos proyectos y respecto a algunas contingencias nacionales.

El show en Club Amanda “es como darle un cierre a la gira chilena, latinoamericana. Después de eso me voy a España, entonces la idea es que sea como una celebración de término, el Amanda también es una pista de baile, entonces es muy simbólico, porque el show que venimos presentando es muy bailable”, abre la artista.

“Queremos mostrar todo el aprendizaje que hemos tenido en la gira, y por supuesto hay cosas que quedarán de sorpresa para ese día”, agrega. “La gira estuvo hermosa, recorrimos literal desde Arica a Punta Arenas. También estuve en otros países: México, Argentina, Colombia, Perú, entonces fue como reconectar con todo el público, desde un lugar más avanzado, porque la pandemia a todos como que nos hizo reestructurarnos, entonces siento que está todo más sólido después de eso. Tuvimos muchos shows y pude ir a lugares a los que nos cuesta más ir, como por ejemplo, Lautaro. También hice el Teatro Municipal, que estuvo maravilloso, fue un formato especial, con un octeto de cuerdas, fue sold out, y creo que el momento más top de la gira fue ese teatro”.

Nuevos proyectos

“Estoy trabajando en un disco. Tengo las canciones y estoy full en eso, de hecho ahora llego a España a focalizarme 24/7 en el disco. De hecho, este año quiero sacar algunos singles, y el próximo ya el disco”, adelanta Mena. “Por el momento solo tengo las canciones, no me he puesto a producir, pero sí va a ser algo muy diferente a Nocturna. Es otro mundo, más luminoso, quizás no tan nocturno, más diurno”.

La cantante lanzó su primer disco, Esquemas juveniles, en 2006. Posterior a eso, le han seguido Mena (2010), Primeras composiciones 2000-2003 (2013), Otra era (2014), Espejo (2018), I. Entusiasmo (2021) y Nocturna (2022). Este último recibió comentarios positivos por parte de la crítica: “La magia de la noche y la magia del deseo (si es que no son lo mismo) se unen en las distintas canciones del disco dándonos algunas tan sugerentes como Corazón Astral, Dunas, junto a Myriam Hernández, La Isla de Lesbos, Eclipse total, Debilidad o Peligrosa, y dos pepinazos absolutos como son la casi-eurovisiva Culpa, y Diva junto a Chico Blanco (...) Puede erigirse como el mejor disco publicado por Javiera hasta el momento, una estupenda colección de canciones hedonistas y que huyen de lo frío en todos los sentidos, abrazando en muchas ocasiones el humor y los dobles sentidos en un juego entre lo inocente y lo explícito”, publicó Mondo Sonoro hace dos años.

Mena estuvo presente en 2016 en el Festival de Viña, acompañando a Alejandro Sanz durante la interpretación de Corazón partío; sin embargo, esa situación no resultó de la mejor manera. A pesar de lo anterior, la cantante asegura que le gustaría regresar a la Quinta Vergara: “Quiero volver. Tengo muchas ganas de pegarme un segundo round en Viña, aprendí mucho de la experiencia y me gustaría volver. Me encantaría recibir esa invitación”.

Una chilena en España

En otros temas, hace poco más de una semana, el cantautor Pablo Herrera causó polémica debido a dichos emitidos en Radio Biobío: “El domingo fuimos a almorzar al Mercado Central que se come exquisito y barato, (pero) los alrededores de la Vega son un asco, tienen hecho mierda todo los extranjeros, especialmente los haitianos (...) (En Estados Unidos) el policía te para y te saca la pistola y si no respondes te mata y nadie alega por eso. Los derechos humanos se los pasan la raja (sic) porque ellos sienten que son dueños de los derechos humanos, acá les pegan en la espalda a los delincuentes. Córranles bala a todos”, fueron parte de sus declaraciones.

Mena reside hace años en España, una nación multicultural en la que es inmigrante. Y conoce la realidad de diversos países, ya que le toca moverse constantemente por sus giras. En consecuencia, responde: “El ser humano siempre se ha estado desplazando, siempre han emigrado. Para mí es natural que los seres humanos se muevan de un país a otro, y me choca también a veces tener tantos problemas para moverme, pero también pienso que seguramente las cosas son por algo, yo no estoy de acuerdo con la violencia ni con los extremos tampoco, siempre he sido más pacifista, para cualquier lado”.

Además, se refiere a las diferencias de la vida entre ambos países y continentes: “Me llama la atención que en España dicen que la situación está mal, pero al lado de países latinoamericanos, están bien. Hay algo muy maravilloso que ocurre allá, que es sentirte segura en la calle: mis amigas (en España) igual dicen que se sienten inseguras, pero ellas no sabe lo que es vivir acá (en Chile) tampoco. Allá está esa seguridad un poco, de poder estar a la una de la mañana caminando, eso te da un respiro y te da una manera de vivir mucho más tranquila”, reflexiona.

“Allá también están con sus crisis, hay dos guerras pasando alrededor. Los precios han aumentado, hay mucho turismo también, entonces está pasando esta cosa de que los departamentos son como Airbnb y suben mucho los precios en el centro, entonces la gente se está yendo para afuera, pero es como una tendencia global, yo creo. Aun así estoy muy feliz ahí, también me gusta mucho vivir en Chile, pero la cosa de la seguridad acá la veo más complicada, allá es mucho más seguro”.

La música y sus luchas

Mena es considerada un ícono en la lucha por la igualdad de género y derechos LGBTIQA+. Esto se funde constantemente con su arte, y al respecto, comenta: “Más que nada lo hago con autenticidad, de mostrar quién soy, como artista, como mujer y en mi caso como lesbiana. Son canciones de amor y hablan de amor entre chicas, entonces la autenticidad y la visibilidad para mí es muy importante”.

“Hay gente que es activista, que está metida en las leyes, eso es otro nivel. Pero en mi caso, como artista, mi tarea es mostrar quién soy, y la música tiene mucho que ver con el amor romántico también. Mi música toca mucho el lesbianismo, entonces en ese sentido, es como ser abierta, ser auténtica y tomarlo como algo muy natural, que ha estado siempre presente, desde Safo de Lesbos”, cierra.

Sumado a lo anterior, su obra también ha destacado por ser un aporte al panorama latinoamericano. A varios años del traslado de Mena a Europa, reflexiona respecto a las raíces latinas que contiene su música: “(Creo que se ve en) mi manera de escribir, por las cosas que he leído. Quizás mi música, por ser electrónica o pop, como algo más anglo, muestra otros colores; pero al momento de cantar, de los paisajes que yo hablo, de la cordillera, eso es totalmente Chile y Latinoamérica. También los ritmos, la manera de expresar, las emociones tienen que ver con una mujer latinoamericana, totalmente”.

Finalizando, la cantante realiza una invitación para que sus fans disfruten de este último concierto de gira de verano, que se llevará a cabo en Club Amanda este jueves 28 de marzo: “Que vengan porque va a estar bueno, va a haber algunas sorpresitas. Quiero que todos se vengan a bailar y celebrar para este fin de semana largo”.