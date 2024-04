Inmaculada: la nueva película de Sydney Sweeney llega a los cines chilenos

Tras el éxito de la comedia romántica Con todos menos contigo, Sydney Sweeney presenta un nuevo protagónico en los cines, la película de terror Inmaculada.

La actriz de Euphoria interpreta a la hermana Cecilia, una devota religiosa que se traslada a un convento de la campiña italiana. Llega desde Estados Unidos dispuesta a entregarse en cuerpo y alma a Dios, pero durante su estadía descubrirá una serie de oscuros secretos.

Dirigido por Michael Mohan y producido por Sweeney, el filme debutó en las salas de Norteamérica el pasado 22 de marzo, posicionándose cuarta en la taquilla. Hasta el momento lleva recaudados US$ 11,1 millones en ese territorio.

Ahora, según detalla su distribuidora en Chile, confirmó su fecha de lanzamiento en nuestro país y llegará el próximo 30 de mayo a los cines locales.

“Inmaculada no intenta reinventar nada, sino que abraza alegremente lo familiar, lo cual es parte de lo que hace que la película sea agradable (…) Mohan y Sweeney convierten un personaje vagamente esbozado y potencialmente dudoso en el tipo de heroína cuya supervivencia se convierte en la razón de ser de la película”, argumentó The New York times.

“Cecilia, ya sea por el guión o por la interpretación, nunca resulta un personaje plenamente coherente”, planteó The Hollywood Reporter, reconociendo que “Inmaculada funciona mejor cuando abandona sus intentos de ser una especie de retrato surrealista del terror católico y se apoya en el horror cursi de las películas B”.