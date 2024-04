Masquemusica sobre el género urbano: “Solo se habla de un estilo, que más encima está dominado por hombres”

Macarena Campos, más conocida como Masquemusica, se presentó por primera vez en el Festival REC el pasado domingo 24 de marzo, en Concepción. El año pasado participó en diversas instancias, como el Lollapalooza, el encuentro Fluvial en Valdivia y fue la telonera de la destacada artista de soul Alicia Keys, en el Movistar Arena.

Periodista de profesión, dejó su trabajo para dedicarse por completo a la música. La cantante de hip hop comenzó como corista de Bronko Yotte, con quien estuvo en el Primavera Fauna 2018, Lollapalooza Chile 2019 y Primavera Sound 2019. Ya en 2020 lanzó su carrera como solista con Tu tiempo y en 2021 publicó el EP Hecho en Casa, junto a DJ Pérez.

La artista, que conoció el hip hop con Lauryn Hill, habla con Culto tras presentarse hace una semana en el escenario Escudo del festival gratuito, realizado en el Parque Bicentenario y producido por el Teatro Biobío.

— ¿Cuáles son tus sensaciones después de presentarte en el REC?

Se siente hermoso, porque salir de Santiago y llegar a una ciudad como Concepción, donde uno sabe que el público está muy conectado con el arte, con la música, es un desafío. Nosotros lo tomamos con un desafío. Ensayamos mucho, preparamos un show. Además, estamos terminando el primer disco. Entonces quisimos darlo todo y creo que se logró, que logramos conquistar al público del REC. Para mí era una de mis metas del 2024, ya que el año pasado habíamos estado en Lollapalooza, habíamos estado teloneado a Alicia Keys, hicimos Fluvial, hicimos muchas cosas. Era muy importante para mí y para el equipo estar en REC y gracias a Armónica, al trabajo de la Carla Arias, se logró. Este festival, además de ser gratuito, es un festival que tiene mucha participación femenina y haber sido parte, de verdad me tiene muy contenta.

— ¿Qué opinas de ese aumento en la participación femenina?

Es fome que sea tema, que personalidades como Ruidosa y otras instituciones estén teniendo que hacer estudios para decir cuántas mujeres hay en los festivales para exigirlo, cuando ya tiene que ser algo que se empiece a normalizar. Hay muchos proyectos dando vueltas, las mujeres necesitamos más visibilización y creo que es importante que se abran este tipo de espacios, porque hay muchos proyectos buenos a los que solamente les falta poder mostrar y llegar a este tipo de festivales. Creo que si más compañeras pueden tener este tipo de oportunidades, la industria femenina va a seguir creciendo y va a seguir tomándose más espacio.

— En la conferencia de prensa hablaste de la importancia de la difusión y que muchas veces se comparte solo contenido sobre los géneros que están de moda, como la música urbana.

El problema no es que exista la música urbana, tiene que existir todos los estilos, la electrónica, el soul, la cumbia, pero el problema es que en Chile somos muchos artistas y hacemos diversos géneros y solo se habla de uno. Deberíamos diversificar. Vivimos en un país donde solo se habla de un estilo que más encima está dominado por hombres, habiendo muchas chicas increíbles también haciendo música urbana y otros estilos de música.

Creo que ese es el problema. Sé que hay poco espacio y que somos pocos los que nos dedicamos a hablar de música. Hay que tratar de diversificar, hay soul chileno, hay cumbia, hay R&B, hay hip hop, cumbia, música romántica y yo creo que necesitamos más espacio, que los diarios tengan más espacio para hablar de música, que las radios tengan más espacio para mostrar música chilena. Si la gente tiene la oportunidad de ver a más artistas chilenos, va a exigir también que existan más espacio para sus artistas. Somos patrimonio, o sea, yo pienso que es importante que se reconozca, que se sepa y que nos podamos mostrar como un país más abierto en todo sentido a nivel musical.

— ¿Crees que eso solo pasa con la música urbana, o con el rock, por ejemplo?

Claro, está como el urbano, el rock, y lo demás no existe. Tenemos a Congreso, o no hablamos tanto de Los Jaivas a menos de que estén de aniversario.

— Se aproxima tu próximo disco en solitario. En el próximo. ¿Con quiénes te gustaría colaborar?

Me gustaría colaborar mucho con el Matiah Chinaski, que con el Bene, me gustaría hacer otro tema con la Rvyo y la Ruzica. Me gustaría colaborar con Francisca Valenzuela, con Nicole, con MC Millaray, con la Anita. ¿Por qué no? Con el Pedro Foncea, con las Mamma Soul, me encantaría hacer una canción con ellas.

Masquemusica lanzará pronto su primer disco en compañía de su banda, el que define como “su carta de presentación”. Jaula de Oro es el nombre que llevará el álbum, cuyo primer adelanto es Mi Poder, sencillo liberado en julio de 2023. La arista se presentará el 19 de abril en Sala Máster y las entradas pueden adquirirse en Portal Tickets.