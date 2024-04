Interpol a Viña: la banda fija show en el Teatro Municipal de la ciudad

Interpol ya tenía una fecha agendada en Chile. Una de las bandas más inquietas y sofisticadas del nuevo-viejo rock que irrumpió a principios del siglo XXI, había fijado aterrizaje para el 31 de mayo en el Teatro Caupolicán de Santiago: los boletos ya se agotaron.

El propósito de dicho show era mirar en retrospectiva sus títulos más emblemáticos, Turn On The Bright Lights (2002) y Antics (2004), los que serán festejados en su cita capitalina.

Pero ahora, la agrupación comandada por Paul Banks amarró una nueva fecha en su itinerario por Chile: se presentará el 30 de mayo en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Con su show en vivo descrito como una “experiencia trascendente”, también presentarán la música de su séptimo álbum de estudio, The Other Side of Make-Believe (2022) que marca una nueva frontera creativa para Interpol.

La venta de entradas para su show en Viña del mar ya está disponible a través de Livetickets.