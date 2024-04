Las claves de La Primera Profecía: “Tenemos un excelente material de origen para darle nuestro giro”

Más de 45 años después del estreno de la película de Richard Donner, la directora Arkasha Stevenson compartió su propia idea para revivir a La profecía: no hacer un remake de la cinta original, como ocurrió en 2006, sino que imaginar una precuela. Lo singular es que, si bien su propuesta cumplía con explicar el origen de Damien, tenía un fin algo más ambicioso, indagar en la autonomía del cuerpo femenino a través del lente del cine de terror.

El guión de La primera profecía –coescrito por Stevenson– sitúa en el centro a Margaret, una novicia que a inicios de los años 70 viaja desde Estados Unidos a Roma con el compromiso de convertirse en monja. Eso implica cumplir un período de servicio en un orfanato que dirige el cardenal Lawrence, un experimentado cura con el que tiene una relación personal. Sin embargo, su estadía en el lugar se vuelve una pesadilla cuando se da cuenta de que está en medio de una conspiración maligna y perversa.

Foto: Moris Puccio/20th Century Studios. © 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

En ese paisaje de figuras eclesiásticas y niñas huérfanas, el papel principal lo asume Nell Tiger Free. Nacida en Londres en octubre de 1999, la actriz viene de hacer las cuatro temporadas de la serie de terror Servant (Apple TV+) y antes interpretó a Myrcella Baratheon en Game of thrones. Se echa al hombro el peso de la película –encarna la ingenuidad y el sufrimiento de Margaret con igual convencimiento– y no se intimida ante el legado de la franquicia, un mundo con el que siente una especial conexión.

A través de una videollamada de Zoom con Culto, Free reconoce que su vínculo con el largometraje de 1976 cambió notablemente mientras filmaba La primera profecía. “Siempre he sido una gran fanática de La profecía original y del terror. Mi relación cambió de manera bastante dramática, para serte honesta. Ahora se siente como una parte muy grande de mi alma (se ríe). Me siento muy honrada de ser parte de la historia, la tradición y el legado”, cuenta.

Y revela: “Usaba mi collar del set al trabajo todos los días, porque me siento bastante conectada con mis trabajos y con este en particular. Siempre llevaré a La profecía conmigo. Es bastante extraño sentirse tan apegada emocionalmente a un filme de terror, pero así me siento, muchísimo”.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios. © 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

La actriz detalla que su primer día de rodaje en el exterior definió buena parte de su experiencia. “Mi primer día en el set estuvimos en el estudio. Pero la primera vez en que estuvimos afuera, teníamos a los extras y al elenco de los años 70 con el vestuario (de la época). Fue inmersivo. Realmente lo fue. Fue como entrar en un mundo diferente, a una época diferente”, explica. “Fue muy esperanzador sentir que realmente estabas allí, que vivías allí. Fue una experiencia maravillosa”.

-La mayor gran parte de la película original transcurre en Londres, no en Roma. ¿Cuánto le sorprendió que el guión se ambientara en Italia?

Para serte honesta, cuando lo leí por primera vez, sentí que era algo completamente natural que estuviera ambientada en Roma. Roma y el terror, Italia y el terror... Debido a que la arquitectura de Roma es tan variada, fantástica y asombrosa, (el terror) funciona muy bien en estos escenarios. El contraste entre las cosas que están sucediendo y los lugares en que ocurren, es algo hermoso de ver. Fue fantástico vivir y filmar allí. Entonces, sí, sentí que se prestaba enormemente a la historia. Me alegré mucho de que filmáramos allí.

-¿De qué manera hacer esta película cambió su visión sobre todas las posibilidades que ofrece el terror como género?

Siempre he creído firmemente en todas las posibilidades del terror. Creo que realmente no hay límites para lo que se puede hacer, porque todo proviene de una mente creativa, se trata de la imaginación. A alguien se le ocurrió la historia de esta película, de este niño, del nacimiento del Anticristo, y luego, 50 años después, todavía estamos aquí, sentados hablando de ello. Creo que eso demuestra lo poderosa que puede ser una gran historia. Comienza cuando somos niños, nos encantara contar esta historia y permanece con nosotros todo el tiempo. Y La profecía es una historia fantásticamente elaborada. Y nosotros tenemos la suerte de contar con un excelente material de origen con el que jugar y darle nuestro giro. Ha sido genial.

-Ud. está en casi cada cuadro de la película y Margaret vive situaciones muy extremas. ¿Cuán exhausta se sentía al final del rodaje?

Me sentía absolutamente exhausta (se ríe). Realmente lo estaba. Pero también me sentía enormemente llena de una energía emocional. Físicamente estaba agotada, pero emocionalmente estaba en un nivel más alto. Cuando pasas por algo que es bastante agotador... Cuando terminamos, hubo una sensación muy gratificante. Pero fue agridulce, porque podría haber hecho esta película por mucho más tiempo. No me sentía necesariamente lista para terminar, pero mi cuerpo quizá sí lo estaba. Fue un sentimiento bastante abrumador vivir ese último día y decir adiós.