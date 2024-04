A un siglo de su creación: ¿cómo nació el histórico logo del león de Metro-Goldwyn-Mayer?

Hace poco más de un siglo, el hijo de un inmigrante austríaco fue seducido por la industria cinematográfica. Marcus Loew, quien a los nueve años comenzó a trabajar, encontró prosperidad en el negocio de las pieles, para luego comprar teatros y exhibir películas. En 1920, el empresario adquirió una compañía llamada Metro Pictures Corporation y, en 1924, compró Goldwyn Pictures Corporation y Louis B. Mayer Pictures. Así nació Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. (MGM), compañía de producción y distribución de cine estadounidense, que se posicionó rápidamente como la principal en la industria de Hollywood.

Leo, el icónico león del logotipo de la compañía, proviene de Goldwyn Pictures. En 1916, el director de publicidad Howard Dietz se basó en la mascota felina de la Universidad de Colombia para elaborar la representativa imagen. En cuanto al lema, Aers Gratia Artis, es una frase en latín que significa “El arte por la gracia del arte”. Al fusionarse las tres compañías, MGM mantuvo el logo y, cuatro años después, agregó el clásico rugido que da inicio a sus cintas.

Después de pasar por las manos de Sony, Amazon compró en 2022 al gigante del león, por 8.500 millones de dólares. El histórico estudio cuenta con más de 4.000 títulos de películas, 17.000 episodios de televisión, 180 premios de la Academia y 100 premios Emmy.

A cien años de la creación de Metro-Goldwyn-Mayer, Culto recuerda algunas de las películas más icónicas producidas y/o distribuidas por la compañía.

Ben-Hur (1925 y 1959)

Ben-Hur: A Tale of the Christ es el nombre de la primera versión de esta historia de la mano de MGM. Basada en la novela homónima de Lewis Wallace, fue dirigida por Fred Niblo y protagonizada por Ramón Novarro, actor mexicano que triunfó en Hollywood a los 26 años. Judah Ben-Hur es el personaje principal, quien vive sus días y aventuras al alero de la historia de Jesús de Nazaret.

Ben-Hur (1925)

El drama mudo de 143 minutos es considerado como la consolidación de MGM en la industria del cine, pero no fue tan exitosa como la segunda versión a cargo de la compañía. En 1959 llegó el momento del cine sonoro, con la dirección de William Wyler y los actores Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins, Hugh Griffith y Haya Harareet en los papeles principales.

En esa oportunidad sí tuvieron éxito en taquilla y en la Academia, donde se llevó once premios Oscar, entre ellos a mejor película, mejor director, mejor actor (Heston), mejor actor de reparto (Griffith) y mejor fotografía (Surtees). Esta versión está disponible en Max y para arriendo en Apple TV y Amazon Prime Video.

Lo que el viento se llevó (1939)

Adaptada de la novela homónima de Margaret Mitchell, la historia ambientada en la guerra de Secesión es un clásico del cine épico y romántico. La cinta, protagonizada por la famosa Vivien Leigh y el cotizado Clark Gable, narra la historia de Scarlett O’Hara, hija de los propietarios de una plantación de Georgia, y los vaivenes de su vida romántica en medio de la Guerra Civil.

En la doceava edición de los premios Oscar, recibió diez galardones de las trece nominaciones. Entre las estatuillas destacan el reconocimiento a mejor película, mejor director (Victor Fleming), mejor guion adaptado, mejor actriz y mejor actriz de reparto, donde Hattie McDaniel se convirtió en la primera afrodescendiente en ganar un Oscar. Lo que el viento se llevó está disponible en Max y para arriendo en Apple TV y Amazon Prime Video.

El mago de Oz (1939)

Judy Garland es Dorothy Gale en El mago de Oz, película basada en la novela infantil de L. Frank Baum. La tierra de fantasía, donde conocemos al espantapájaros, al león, al hombre de hojalata y las brujas, se ha vuelto con los años un clásico del cine. Su banda sonora, con canciones como Over the Rainbow, le llevó a ganarse un Oscar por mejor banda sonora.

Dirigida también por Victor Fleming, esta película es considerada Memoria del Mundo por la Unesco y puede verse en Max y, con arriendo, en Apple TV y Amazon Prime Video.

Cantando bajo la lluvia (1952)

El musical, dirigido y protagonizado por Gene Kelly, legó escenas de baile memorables y canciones ahora clásicas de la cultura pop, como Singing in the rain y You Were Meant for Me. El elenco lo completan Debbie Reynolds como Kathy Selden, Donald O’Connor, Jean Hagen y Millard Mitchel, quienes dan vida a la historia de Don Lockwood, un ídolo del cine mudo cuya vida se tambalea cuando conoce a Kathy, una aspirante a actriz.

La película está disponible en Max, y para arriendo en Apple TV y Amazon Prime Video.

Legalmente Rubia (2001)

Inolvidable es Reese Witherspoon como Elle Woods, la intrépida amante del rosa que desafía los estereotipos y se vuelve una tenaz abogada. El filme, dirigido por Robert Luketic, se ha convertido en comedia romántica clásica de los 2000. También basada en una novela homónima, Legalmente rubia fue nominada al Globo de Oro como mejor musical o comedia. La película está disponible en Amazon Prime Video.

El hobbit (2012)

El hobbit: un viaje inesperado fue distribuida por New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) y Warner Bros. La producción estuvo dirigida por Peter Jackson, director de las películas base del mundo de Bilbo y Frodo Bolsón, El señor de los anillos. La precuela, que incluye sus dos partes, es protagonizada por Martin Freeman y constituye un título indispensable cuando se trata de adaptaciones literarias y cine épico de fantasía.