¿Se retira? Quentin Tarantino decide no seguir con su última película, The Movie Critic

Movimiento telúrico en la industria cinematográfica. Quentin Tarantino decidió no seguir con la realización de su próxima película, The movie critic, su décima producción y que además había sido apuntada como su cinta final. El adiós definitivo.

“Los directores no mejoran a medida que pasa el tiempo”, decía el director de Pulp Fiction hace un tiempo para justificar su drástica determinación.

Ahora, todo ha quedado en puntos suspensivos. Según reporta Deadline, Tarantino simplemente habría cambiado de opinión, no estaba conforme con el proyecto y resolvió no seguir adelante. “Fuentes cercanas al director dijeron que varió de opinión y está volviendo a la mesa de dibujo para descubrir cuál será la película final”, dice la publicación. O sea, no todo está perdido.

La cinta The movie critic, según deslizó el mismo realizador, contaría la historia de un crítico de cine algo perdedor que vive en la California de 1977 y que escribe reseñas para una revista pornográfica, por lo que su pluma nunca alcanza una estatura mayúscula.

La película sería protagonizada por Brad Pitt, con quien Tarantino ya ha trabajado en dos oportunidades con Bastardos sin gloria (2009) y Érase una vez en Hollywood (2019). Con este último filme Brad Pitt coronó su gran actuación con la obtención de un Premio Oscar a mejor actor de reparto.