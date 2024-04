Taylor Swift, un quiebre y un departamento de poetas torturados para su nuevo disco

Nadie lo esperaba. Cuando Taylor Swift subió al escenario a recoger su estatuilla que la certificó como ganadora del Mejor álbum de pop en los premios Grammy, 2024, anunció su próximo paso. “Quiero darles las gracias a los fans contándoles un secreto que he guardado durante los últimos dos años, y es que mi nuevo álbum sale el 19 de abril”. Poco después se reveló el sugerente y literario título, The Tortured Poets Department.

La jugada fue sorpresiva, pero tuvo el efecto de generar una conversación. Entre la fanaticada y los asiduos a los foros la expectativa era que Swift iba a anunciar Reputation, uno de los dos discos que le restan para completar las reversiones de sus primeros seis discos que ha estado lanzando desde 2021 (de hecho Rep TV fue tendencia esa noche antes de los Grammy). Pero la cantante apostó por avanzar con nuevo material, el undécimo de su carrera.

Foto: Mike Blake

A tono con su estilo de repartir pistas y entregar información a goteo, poco después se reveló la portada. Y otra vez un contraste; si en Midnights (2022), Swift , figura en una foto en color con la mirada concentrada hacia una flama emergiendo desde un encendedor, en la foto que ilustra The Tortured Poets Department, la artista posa en una cuidada foto blanco y negro, recostada sobre ropa de cama blanca con los brazos alrededor de su cuerpo. Al igual que en la portada original del álbum 1989, solo se le ve la parte inferior del rostro.

Como alguna vez dijo George Lucas, todo debe rimar. Y aunque no hay claridad respecto al origen del título, las swifties han copado internet con variadas teorías. La que ha generado más aceptación es que es una referencia a un chat grupal en que participaban el ex novio de Swift, Joe Alwyn y Paul Mescal, tal como lo revelaron los mismos actores en una entrevista con Variety.

El asunto es que el álbum estaría cruzado por el quiebre de Swift con Alwyn. De allí la referencia y el dramatismo que destila el titulo (un poco como lo hace la chilena Francisca Valenzuela con su álbum Adentro). La misma cantante ha señalado que hay una catársis implícita en las canciones. “En cierto modo me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en mi vida”, dijo el 16 de febrero durante un show en Melbourne. “Nunca he tenido un álbum en el que necesitara escribir canciones más que en Tortured Poets“.

En sus 16 canciones, el álbum incluye algunas colaboraciones. Ahí pasan Florence + The Machine y Post Malone, de hecho este último figura en Fortnight, el primer sencillo promocional. Un cruce totalmente inesperado, pero que tiene un antecedente. En el backstage de los Billboard Music Awards 2018, ambos se cruzaron y Swift le manifestó a Malone que le gustaba mucho un material suyo. “Better Now es una locura”, le espetó. “Estoy tan celosa de esa canción, ese gancho”. Desde entonces, flotó la idea de una colaboración.

Colaboración que acabó por revelarse en este álbum. “He sido un gran admirador de Post por el escritor que es, su experimentación musical y esas melodías que crea que se quedan en tu cabeza para siempre. Pude presenciar de primera mano cómo la magia cobra vida cuando trabajamos juntos en Fortnight”, explicó la cantante en una publicación donde se comparte lo que parece ser la portada del single, como no, manteniendo la estética de la foto en blanco y negro que ilustra el disco.

Y aunque en este álbum, Swift vuelve a recurrir a su más clásico aliado Jack Antonoff y su reciente colaborador Aaron Dessner (músico e integrante de The National), también hay un par de canciones en que solo ella figura en los créditos de escritura; My boy only breaks his favourite toys y Who’s afraid of little old me. Un ejercicio personal, que complementa muy bien con la parte más lucrativa, ya que el disco se lanzará en cuatro versiones de lujo, cada una de las cuales incluirá una pista extra diferente.

