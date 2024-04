Karol G se alista para sus shows en Chile: llegará esta jornada y hay alta demanda por alojamientos en Santiago

En la fría madrugada de este jueves llegaron hasta la avenida Pedro de Valdivia los 40 camiones que cargan todo el equipo y la infraestructura que se va a montar en el Estadio Nacional para los tres shows sold out de Karol G en el país. Desde la producción comentaron a Culto que todo el proceso de montaje se realiza de noche para evitar complicaciones con el flujo vehicular habitual.

La estrella colombiana llegará al país durante esta jornada, pasado el mediodía. Arribará en un jet privado junto a su equipo, comandado por su hermana, quien es a la vez su mánager. Durante los días que estará el país no están contempladas actividades fuera de sus tres conciertos sold out en el coliseo de Ñuñoa. La artista viene de una larga gira y cada show, de tres horas de duración, implica un alto desgaste, por lo que cuida sus energías.

Tras el tramo norteamericano, la gira Mañana será bonito tour que la trae a Chile comenzó el tramo latinoamericano el 8 de febrero en la Ciudad de México y luego ha hecho escalas en Colombia, El Salvador, Costa Rica, Venezuela y Perú, donde tuvo dos presentaciones en Lima, el 12 y 13 de abril. Estas fueron las últimas antes de su arribo al país.

“Estos últimos días han sido de mucho trabajo….entre el tour , el estudio de grabación y todo lo que viene 💭 pero me siento infinitamente feliz y agradecida por el momento de mi vida que estoy pasando”, escribió la “Bichota” en una publicación en sus redes sociales.

El tramo latinoamericano de la gira Mañana será bonito, ha presentado el mismo espectáculo que montó en su paso por Estados Unidos. Se trata de un show espectacular en que la cantante interpreta más de treinta canciones, en que recorre toda su carrera. Eso sí, el repertorio se concentra, evidentemente, en su más reciente álbum que da título al tour (unas 9 canciones), además de repasar algunas de sus colaboraciones, como el hit TQC (que grabó junto a Shakira), QLONA (con Peso Pluma) e incluso ha incorporado en sus sets el hit Una noche en Medellín, del chileno Cris MJ, en que Karol G participa en la versión remix.

No se ha confirmado hasta ahora una posible invitación al hombre de Daytona, pero una pista es que durante el tour, Karol G suele invitar a varios artistas locales al escenario; entre estos, el dominicano Ángel Dior, Ángel Dior, los venezolanos Servando y Florentino, el puertorriqueño Justin Quiles, entre otros.

Durante los conciertos, la artista despliega una experiencia total. No solo por los cambios de vestuario, que van desde minifaldas inspiradas en el animé, hasta vestidos largos y brillantes. También ha preparado vestuarios que incorporan los colores de las banderas de los países que visita, como se pudo ver, por ejemplo en México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, República Dominicana, etc. Como confirmó este medio, también tiene un look pensado exclusivamente para el país.

“Lo que ella ha logrado hacer es mezclar todas las tecnologías disponibles para hacer el concierto. Tiene pirotecnia, pantallas led, una cantidad de luces – y luces que ni siquiera existen acá en Sudamérica—, ascensores variables, que suben y bajan al ritmo de la música, las pulseras led, las cámaras del circuito. Es un show muy visual, muy de circuito cerrado, todo el tiempo la cámara sobre ella, que la enfoca, y con la que ella interactúa”, adelantó a Culto el productor Daniel Merino.

Quienes asistan a los shows, serán testigos de un momento histórico. La afamada revista Billboard, acaso una de las voces más autorizadas de la industria, destacó que la colombiana es la primera artista latina en encabezar una gira mundial por estadios. Además, fue la artista latina de gira con mayores ganancias en 2023. Los datos de Billboard Boxscore, señalan que en esa temporada recaudó 155,3 millones de dólares y vendió 925.000 entradas en 20 conciertos. Además es la primera artista femenina en agotar las entradas del Estadio Azteca de Ciudad de México.

El interés por ver a la artista también ha generado una demanda por alojamientos en la capital. Según datos de la plataforma Airbnb compartidos a Culto, las búsquedas de espacios en Santiago durante el paso de la gira Mañana será Bonito por Chile se han disparado más de 200% comparado a las mismas fechas en 2023.

Un dato curioso proporcionado por la misma plataforma, es que los que están buscando alojamiento para estas fechas son en su mayoría hombres, lo que evidencia un fuerte interés de los fans masculinos por estar en el concierto. Además el grupo de edad más activo en explorar reservaciones es el de personas de 30 a 39 años, seguidos de cerca por aquellos de 25 a 29 años. Esto sugiere una fuerte presencia de fanáticos millennials que acuden en masa a Santiago para ver a la “Bichota”.

La producción estima que el Estadio Nacional recibirá a 60 mil personas cada noche; en total, 180 mil asistentes en las tres jornadas. Además, el servicio de metro extenderá su funcionamiento hasta las 1.30 de la madrugada a consideración del alto flujo de fans que llegarán hasta el coliseo de Ñuñoa.