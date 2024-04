La dura acusación de Pablo Dittborn sobre el MNBA: “Sacaron marcos a los cuadros porque son ‘muy apatronados’”

Pablo Dittborn, actual consejero de la Corporación del Libro y la Lectura y exdirector general de sello editorial Penguin Random House, detalló una situación sobre los marcos de los cuadros del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), a consecuencia, en su opinión, de la falta de presupuesto.

En charla con T13 Radio, este lunes 22 de abril, Dittborn se refirió a la gestión cultural del gobierno del presidente Gabriel Boric, siguiendo las opiniones críticas que han sido planteadas por actores como Francisco Melo, Amparo Noguera, entre otros.

18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 RETRATO A PABLO DITTBORN EN VAPARAISO. FOTO: DEDVI MISSENE

Dittborn apuntó al financiamiento, a propósito de la reciente declaración del presidente Boric en que reafirmó su compromiso de destinar a la cultura el 1 % del presupuesto nacional antes de que termine su mandato en 2026.

“El presupuesto del Museo Nacional de Bellas Artes es una vergüenza -apuntó Dittborn-. Es tan vergonzoso que cuando hay subasta no se atreven a pedir el catálogo para mirarlo, porque saben que no tienen dinero. Hubo hace poco un señor que tenía una muy buena colección, la vendió y el Bellas Artes no participó, no fue a mirar”.

La acusación de Pablo Dittborn sobre los marcos del Museo Nacional de Bellas Artes

Pero Dittborn no se quedó allí y señaló un dato para ilustrar su punto sobre la falta de presupuesto. “Acaban de hacer una cosa horrorosa, para que quepan más cuadros les sacaron los marcos, porque los marcos eran muy ‘apatronados’, (...) el marco del cuadro intentó ser desideologizado, porque corresponden a un concepto visual y estético conservador. Eso pasó en el Bellas Artes, lo contó Pablo Chiuminatto (NdR: profesor universitario, artista visual y editor)”.

Consultado sobre las causas de esa situación y la gestión cultural del gobierno, Dittborn señaló que es “un poquito ideologizado (...) creo que hay mucha ideologización y hay una mala gestión”.

En la actualidad, el MNBA se encuentra en un proceso de restauración de su edificio, que data del año 1910. Son trabajos que se extenderán durante todo el año, con una inversión de $936 millones que costeará la climatización del hall central, sellado de los vidrios dañados en la cúpula del museo, restauración de las maderas de los pisos de los balcones, entre otras. El Museo permanecerá cerrado del 3 al 21 de mayo.

Contactados por Culto, desde el MNBA declinaron referirse a las declaraciones de Dittborn.