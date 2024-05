Carlos Sedes, director de El Caso Asunta: “Había que buscar que la serie no fuese morbosa”

Hace más de una década, el homicidio de Asunta Basterra conmocionó a España. Los principales sospechosos del asesinato de la niña de 12 años eran sus padres adoptivos, el periodista Alfonso Basterra y la abogada Rosario Porto. Hoy, la historia vuelve a la palestra gracias a la serie de Netflix y Bambú Producciones, El caso Asunta (2024), que en seis episodios recrea los principales hitos de la tragedia.

Carlos Sedes, director del título, no recuerda bien donde estaba cuando estalló el caso. “Yo debí haber estado trabajando en Madrid, no recuerdo en qué proyecto, no sé si en Velvet o Las chicas del cable. Me tocó de cerca, porque soy gallego, viví también en Santiago (de donde era la niña)”, cuenta a Culto.

El caso Asunta (2024), serie de Netflix.

Fue Ramón Campos, creador de la serie —y de Bambú Producciones—, quien lo convocó al proyecto. “Me dicen que están preparando una serie del caso Asunta y bueno, ellos antes ya habían hecho un documental, El caso Asunta: Operación Nenúfar (2017), que investigaron durante año y medio. A partir de ahí les digo que me interesa”, comenta el realizador, conocido por otras exitosas series, como Fariña (2018), Alta mar (2019), Gran Hotel (2011) y la película El club de los incomprendidos.

—¿Por qué retomar el caso ahora?

Creo que lo que más aporta la serie es ver a los personajes, no son únicamente declaraciones. Ver imágenes que recrean, interpretaciones judiciales, ver esos personajes de carne y hueso, con sus problemas. Un matrimonio supuestamente normal que, de repente, tras la separación, se convierte en una relación tóxica que acaba siendo infernal y al final termina pagando una niña.

— ¿Cuáles cree que son las razones detrás del impacto mediático de esta historia?

Asunta fue la primera chica adoptada de China en Santiago, y Galicia es una zona de España donde el matriarcado es muy importante. Era un poco antinatura que alguien intentase matar a su hija o que lo consiguiese. Marcó un antes y un después, y de hecho la población, cuando salió la noticia de que la habían detenido a ella (Rosario Porto), la gente no se lo podía ni creer, eso en las cabezas de la gente era algo imposible de que fuese real.

Carlos Sedes

Una serie “sin juzgar”

La serie comienza con los padres de Asunta Basterra, interpretados por Candela Peña y Tristán Ulloa (La casa de papel: Berlín), hablando sobre la adopción de su hija. La escena es la fiel recreación de una entrevista real que dieron Alfonso y Rosario. “Hay algo filosófico en ese inicio: cómo esperamos que sea nuestra vida y en lo que se convierte al final. En el fondo es muy bello”, reflexiona Carlos Sedes. “Lo fuerte de la serie, sobre todo de esa pareja, es que se convierte en un proyecto maduro. Intentamos comprender, sin juzgar, a esa pareja y a ese matrimonio”, agrega.

Entrevista a Rosario Porto y Alfonso Basterra | La imagen de abajo corresponde a la recreación de la serie.

“Los thrillers normalmente tratan de buscar respuestas al porqué de las cosas. A veces, cuando las personas estamos mal, suceden impulsos, y puedes cometer actos que no tienen respuesta. No creo que se haya pensado mucho lo que sucedió, lo hicieron y sin más. Cuando hablamos con los asesores de la guardia civil, dijeron algo mientras estábamos cenando: ‘cualquiera de los que estamos aquí seríamos capaces de matar’. Me impactó. Lo intenté debatir, pero ellos, que han estado en tantos casos, la verdad es que me convencieron. Cada persona podemos llegar a hacer ese tipo de actos”, reflexiona Carlos Sedes.

— ¿Cree que la serie muestra el lado más humano de los padres?

Lo que voy a decir se puede malinterpretar, pero si una persona se suicida lo llegamos a comprender, pero si una persona también por depresión o por problemas mentales mata, sigue siendo una persona enferma, aunque no justifica lo que haga, que quede claro. La serie va por ahí, no los juzgamos, simplemente queremos entender que no estaban en buen momento e hicieron alguna cosa impulsiva o no. No es un caso que esté clarísimo. No sabemos qué ocurrió.

— Usted ha dirigido más de veinte series. ¿Cuál es el desafío de hacer una con estas características?

Para mí ha sido la serie más compleja que hecho, y al mismo tiempo simple técnicamente, es decir, no es una serie donde haya explosiones o grandes efectos visuales. En cuanto a técnica es pequeña, pero lo más complejo era buscar que no fuese morbosa. Creo que eso fue complicado, que fuera madura la interpretación.

Candela Peña como Rosario Porto en El caso Asunta (2024)

Los espectadores de la producción han aplaudido la fidelidad de la serie. Por un lado, por la documentación y, por otro, por la elección del casting. “Muchas imágenes se convirtieron en icónicas, porque al haber tanta repercusión mediática hay mucha documentación visual donde los puedes ver a ellos”, explica Sedes.

Sobre la elección del elenco, indica que hay actores locales y que el equipo contaba con una persona dedicada a evaluar el correcto uso del acento gallego, para dar la mayor credibilidad a la historia. “Nos importaba el punto de vista, que no fuera una realización clásica, sino que compartieras situaciones como espectador”, dice a Culto.