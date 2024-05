Liricistas lanzan “My Way” el primer single de su próximo álbum

Liricistas nos presenta su nuevo single llamado My Way. Esta canción, representa un adelanto de lo que será su nuevo álbum bajo el sello Virgin Music Group Chile, que como ya es tradición, contendrá letras directas junto a su acertada unión entre los sonidos clásicos y su constante innovación musical.

En My Way, Liricistas nos habla sobre su filosofía y sobre cómo no existe un sólo camino para alcanzar el éxito, y que más allá de las opiniones externas, se debe buscar una manera propia de hacer las cosas, ya que esa siempre será la forma correcta.

Esta canción, al igual que el resto de la producción que pronto lanzarán, fue grabada en Texastudio, el mismo estudio que los vio nacer a fines de los 2000.

Liricistas se formó en la comuna de Maipú el año 2009. Durante su trayectoria, sus integrantes Armestyle (Pedro Cruells), Benjamic (Benjamín Carvajal) y Dj Sta (Franciso Ávila) han desarrollado un proyecto denominado por ellos como “pura realidad al micrófono”. A partir de entonces, se han consagrado como uno de los grupos de hip-hop más importantes y representativos de Chile con presencia internacional.