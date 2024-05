¿Se viene la reunión de Oasis? la misteriosa publicación que despertó las sospechas en las redes sociales

Oasis ha compartido un nuevo y misterioso video teaser en sus redes sociales, el que desató las especulaciones y el entusiasmo de sus fanáticos por una posible reunión del grupo, separado en 2009.

Se trata de un clip, tratado con aspecto vintage, de una toma aérea a una gran casa junto a un lago. En las rrss, los fans han sugerido que se trata de los Sawmills Studio en Cornwall, donde Oasis grabó su fundamental álbum debut, Definitely Maybe, de 1994.

También, en las historias de la cuenta de Instagram del grupo, se puede ver una misteriosa publicación con el logotipo clásico de Oasis, acompañado por una voz, muy similar a la de Liam Gallagher, que dice “it’s call Definitely Maybe”.

Por ello, los fans han comenzado a especular con una posible reunión del grupo para celebrar ese hito. “They’re back together?!”, “Stop playing with our feelings”, “Definitely maybe reissue, this would of blown if it was anything else”, escribieron algunos en la publicación de Instagram.

Pero hay algunos hitos concretos; el año pasado, Noel Gallagher confirmó que este 2024 se lanzaría una nueva edición del álbum para marcar el hito.

Mientras, su hermano Liam, tiene en agenda en una gira especial para celebrar a Definitely Maybe por teatros del Reino Unido e Irlanda durante el mes de junio. También interpretará el álbum completo como headliner del festival Reading & Leeds a fines de agosto.