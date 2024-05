Muere el destacado artista Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas

Esta mañana, a los 94 años, falleció el destacado artista nacional Guillermo Núñez. Se trata de un nombre capital de las artes plásticas chilenas. Incursionó principalmente en el grabado, la gráfica, la pintura, las instalaciones, la serigrafía y fotoserigrafía, además de la escenografía y poesía, siempre centrando la mirada en el ser humano y las problemáticas sociales que lo rodean.

Nacido en Santiago el 27 de enero de 1930. Inició su estudios en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, para luego trasladarse a la Escuela de Bellas Artes de la Casa de Bello. Aquí es donde comenzó a desarrollar su trabajo. Perteneció al Grupo de Estudiantes Plásticos, en 1949, donde fue alumno de dos colosos: Gregorio de la Fuente y Pablo Burchard. En 1953 viajó a Francia y estudió en la Academia Grand Chaumiére y en la Biblioteca del Arsenal y de la Opera. Fue durante estos años cuando conoció a Roberto Matta, acaso su gran maestro.

A su regreso, Núñez incursionó en el arte Pop. En 1971, fue nombrado Director del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago (MAC), cargo que desempeñó por un año. Durante su gestión buscó principalmente acercar al público al museo. En charla con Culto, de 2023, recordó esos años: “Tuvimos que pasar muchas penurias, hacer un museo sin plata es complicado. En este país, para la cultura hay poco dinero. Mi llegada no coincidió con Salvador Allende, tuvo más que ver con aspectos universitarios, no con un tema político. Pero yo de todas maneras siempre dije que este museo iba a ser un apoyo al gobierno popular. Entonces todas las exposiciones que yo organicé tenían que tener un lado político, a tal punto que el Presidente Salvador Allende siempre iba a nuestras inauguraciones y decía: ‘Este es mi museo favorito’ (ríe). Incluso una vez nos donó un cheque porque no teníamos plata para nada. Tuve que hacerlo efectivo, pero si hubiésemos sabido en qué se iba a convertir el Presidente Allende, en esa figura magnífica que es, habría guardado ese cheque como un tesoro”.

Sus obras impactaban, y remitían a acontecimientos históricos, guerras, disputas y experiencias personales, junto con denunciar la violencia y destrucción humana. En 1975, tras haber sido detenido y torturado, partió al exilio en Francia junto a su esposa, la crítica literaria Soledad Bianchi. Volvió en 1987, y siguió vinculado a las artes, con exposiciones constantes.

Incluso, en sus últimos años, realizó una donación de parte de sus obras al MAC, las que se exhibieron en la muestra Volcán sudamericano. “Yo me formé en la universidad, sin pagar nada. Entonces lo normal es que la obra que uno ha hecho pase a los museos, que no esté en una colección particular. Eso me parece absolutamente normal. Esas obras las están mostrando todavía en el Museo de Arte Contemporáneo, que lo quiero mucho”.

Guillermo Núñez será velado esta jornada en el MAC del Parque Forestal entre las 15 y 20 horas; y mañana viernes 24 de mayo, entre las 10 y 14 horas. Su funeral se realizará este viernes, de forma privada, a petición de la familia.