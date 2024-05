Simply Red y sus cinco shows en Chile: la trastienda de un fervor récord

Para el productor Francisco Goñi, con años de experiencia en el rubro de los espectáculos, el fenómeno que ha generado el explosivo interés por ver a Simply Red en Chile ha resultado sorprendente. El grupo ha agotado cuatro fechas en el Movistar Arena (5,7,8 y 9 de marzo de 2025) lo que abrió la posibilidad a un quinto show (agendado para el 4 de marzo), el que salió a la venta el 23 de mayo y ha tenido una respuesta tal, que asegura otro sold out.

“De todas maneras me ha sorprendido -cuenta al teléfono con Culto-.Y la venta del quinto show ha sido explosiva, ya se agotó la platea alta, la tribuna y hay varias secciones que ya se van a agotar. Pero también con calma, este se va a vender más lento que los otros”.

Francisco Goñi, CEO/general manager de la productora The Fan Lab a cargo de traer a Chile a Simply Red

Simply Red se ha presentado en cinco ocasiones en el país: en 1993, en San Carlos de Apoquindo; en 2000 en el Teatro Monumental; en 2009, con un celebrado show como número anglo del Festival de Viña; al año siguiente en el marco de su gira de despedida Farewell - The Final Tour, despacharon dos shows en el Movistar Arena; y tras su reunión, volvieron en 2016 donde ofrecieron otros dos conciertos de alta convocatoria en el mismo recinto del Parque O’Higgins. En esta vuelta, los de Manchester llegan en el marco del tour que celebra el aniversario de los 40 años desde la fundación del grupo en 1985.

El mismo Francisco Goñi, director de la productora Fan Lab, gestionó la visita de 2010. Ahí comprobó por sí mismo el impacto del grupo. “Esa vez salimos a la venta con el primer show y se vendió muy rápido. Luego, salió la oportunidad de hacer un segundo show y no estábamos acostumbrados en Chile a hacer un segundo show de un artista anglo en el arena y se vendió bastante rápido. Pero lo más interesante de todo fue que ellos hicieron ahí una activación de grabar el concierto y que la gente lo pudiera comprar ahí mismo en el Arena. Eso era algo bastante único”.

Mick Hucknall, líder de Simply Red

Con esa experiencia aún resonando en la memoria, desde hace tres años el productor comenzó las gestiones con el mánager y el agente (el cantante Mick Hucknall no se involucra en eso) para traer de vuelta al grupo, lo que se concretó el año pasado. Al tomar la decisión también se tomó un cuenta un dato: Santiago es la ciudad que más escucha a Simply Red en el mundo, según los datos de la plataforma Spotify. “En primera instancia, cuando analizamos este concierto, vimos eso, lo popular que era Simply Red en Chile y lo potente del alcance de la banda”.

Tal como en 2010, el plan original para el regreso era repetir el esquema de dos conciertos, algo que en el país se ha hecho más habitual en especial tras el regreso de los conciertos tras la pandemia y eventualmente, si todo iba bien, incluir otro. “Partimos vendiendo dos, siempre con la opción de un tercero”, detalla Goñi.

Como pasaron de dos shows de Simply Red a cinco

Los dos primeros conciertos se vendieron en cosa de horas, tal como se esperaba. Eso abrió la chance de salir con un tercero (anunciado el pasado 20 de marzo), que también se vendió muy rápido. Fue entonces que flotó la idea de intentar una cuarta fecha. Pero en ese punto había que coordinar la agenda del grupo y sus planes para la gira.

“Conversamos con la banda con respecto a hacer un cuarto. Eso nos tomó mucho tiempo debido a que había que ver su agenda, porque antes de venir a Chile estaban en México y después tocaban en Brasil. Entremedio habían unos días en que iban a hacer otras ciudades en la región. Cuando vieron la posibilidad de hacer ese cuarto show, el día 5, decidieron que en vez de ir a otro país venían a Chile directo desde México”.

Movistar Arena

Y al salir a la venta el cuarto show, también comenzó a venderse muy rápido. Fue entonces que el productor notó un detalle. “Vimos que mucha gente en las redes sociales decía que se había quedado sin ticket, así que revisamos cuánta gente se quedó sin boleto, lo que se llama carro abandonado, es decir, gente que entró a la ticketera para comprar y no pudieron. Entonces pensamos ¿por qué no hacemos un concierto más masivo? o sea, sin asientos en la cancha para que los tickets estuvieran más baratos. Ahí empezamos a conversar con la banda”. Fue así que se empezó a gestar el quinto concierto.

Pero sacar adelante ese quinto show implicaba un desafío importante. “Lo primero, es que la Arena no estaba disponible. Lo otro, que ellos terminaban el 1 de marzo en México y había que traer la carga con el equipo en el menor tiempo posible. Normalmente, desde México se puede demorar en promedio unas 36 horas, entre aduana y todo ese proceso. Con un gran esfuerzo ahora lo estamos acortando para que llegue en 24 horas. No siempre es así porque el proceso es más largo; termina el concierto, tienes que paquetizar toda la carga, mandarla en camiones hacia el aeropuerto y ahí subirlo a un avión de carga. Ese carguero desde México no viene directo a Chile, habitualmente pasa por Miami y luego va para acá”.

Simply Red

Por ello el anuncio del quinto y último show fue el que más demoró y se concretó recién este miércoles 22 de mayo. Ahí confluyeron una serie de detalles. “Se dio la situación que la Arena sí estuvo disponible en la fecha del 4 de marzo y Simply Red encontraron la forma de hacer toda esa logística más rápido. Vieron un charter particular para enviar la carga y también un avión privado para el equipo y el artista, lo que permite que no lleguen tan cansados. La semana pasada nos confirmaron que se podía lograr y ahí ya nos pusimos a trabajar para anunciar este quinto”, apunta Goñi.

El productor agrega que el management de Simply Red estuvo atento a lo que iba pasando en el país con la demanda de sus shows. “En el primer momento estaban impactados, pero te diría que están sumamente contentos, con una impresión muy grata”.

Los cinco conciertos tendrán diferentes experiencias. “Los primeros dos son con la cancha de pie, luego los otros dos, los originales, son con asientos en cancha, y el último que acabamos de salir también de pie, más que nada porque vimos que había mucha gente que quería ir y si lo hacíamos sentado, perdíamos 4.000 espectadores más”, explica el productor. Además, para los shows con asientos incluyen la llamada Red Carpet experience. “La gente en la primera sección de asientos va a tener un salón, donde vamos a tener un bar exclusivo colectivo, estacionamiento, una experiencia más única para esos clientes que ya compraron”.

Para Francisco Goñi, todo lo que ha sucedido con los shows ha sido parte de una respuesta de la audiencia que se fue sumando. “Sobre todo después del cuarto show, vino lo que llamo una Simply Red manía. Sabíamos que ese se iba a ir rápido, pero no que se iba a ir en 6 días. En Chile ya tienen una fan base, tienen muchos éxitos y son una gran banda, pero te diría que después de ese ya pasó a una ser una cosa que iba más allá del fan. La gente comenzó a decir, todo el mundo está yendo a ese concierto así que no me lo puedo perder”.