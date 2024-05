Con miles de discos y navegado gratis: la celebrada feria Vinilo Garage vuelve a La Vinocracia

El sábado 1 de junio tendrá lugar uno de los eventos ya tradicionales de la capital consagrado a los vinilos, el formato análogo, los sonidos pretéritos y actuales, y la comunión entre melómanos diversos.

Se trata de la feria Vinilo Garage, que cierra su edición Otoño 2024 en el tradicional wine bar La Vinocracia, ofreciendo también esta vez regalos, descuentos en discos y promociones como la clásica “copa a luca”.

Según informa un comunicado, para esta nueva versión se sumaron nuevos expositores en la categoría de discos usados como son Vinilos de alta gama y Eduardo Brieba, uno de los más importantes y reconocidos disqueros de la capital y que aterrizará en la feria con parte de su última importación de vinilos de época desde Europa.

Destacan además la participación de dos coleccionistas independientes, José Ocampo y Leonardo Messina, quienes aportarán un nutrido stock de vinilos clásicos del cancionero chileno, así como otras reconocidas disquerías independientes, como Club de fans, Gato Estepárico, Vinilos para Todos, Discos Kolala y Vinilo Garage, organizadores del evento.

Navegado para todos

Además de descuentos en compras de discos, habrá tazones de vino navegado de regalo para todos y todas quienes realicen compras en cualquiera de sus stands.

Pero habrán también novedades y sorpresas. Una de ellas son los lanzamientos de cuatro nuevas producciones nacionales en cassette, formato cuya popularidad ha ido en lento pero franco aumento en el último tiempo. Se trata de tres discos publicados en formato cassette en tirajes ultra limitados por el sello Hueso Records junto a Discos Kolala; en primer lugar, los conciertos de Nova Materia (dúo de Electrónica-Experimental formado por 2 integrantes de Pánico), y del músico Memo Dumay (Pánico, El Gran Chufle, Trema) en la pasada Feria Chaco celebrada el 11 de noviembre de 2023, además de la primera producción de ROTO.

Por último, tendremos el primer lanzamiento como sello de la disquería Vinilo Garage, y que corresponde al Ep Los últimos días de la dulzura de Illuminati, banda chilena de post hardcore considerada de culto y que vuelve a reunirse en 2023 para grabar este material a 20 años de su disolución en 2004.

Como es habitual, también se obsequiarán copias limitadas y numeradas del afiche del evento, obra autoral que en esta ocasión corrió por cuenta del joven y reconocido ilustrador chileno Rodolfo Jofré, quien bajo su seudónimo Jofré Conjota ha realizado diversos diseños para bandas como Queens of the Stone Age, Primus, The Racounters, Cut Copy, Los Tres, Mon Laferte, y Congreso, entre muchas otras.

La actividad es este sábado 1 de junio de 15:00 a 22:00 horas, con entrada gratuita y abierta a todo público. La Vinocracia se ubica en el corazón de barrio Ñuñoa (Av. Irarrázaval Nº 3470, Metro Chile España) y dispondrá un menú especial de pizzas y hamburguesas, además de la promoción copa de vino a mil pesos, tanto en tinto como en blanco.

Toda la información está disponible en las cuentas de Instagram @vinilogarageoficial y @kolala_cl.