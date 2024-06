“Gata Only” de FloyyMenor & Cris MJ tendrá remix junto a Anitta & Ozuna

El tema estuvo en el puesto 5 del top global de Spotify, y por eso no es de extrañar que ahora haya un remix. Gata Only, la popular canción de FloyyMenor & Cris MJ. Según informó el porta Billboard eso ocurrirá este viernes 7 de junio.

Para Gata Only (remix), no solo estarán FloyyMenor y Cris MJ, sino que serán acompañados de dos incorporaciones de lujo: el astro Ozuna y la superestrella brasileña Anitta, quien estuvo en la última edición del Festival de Viña del Mar.

En su momento, Gata Only entró en el Hot Latin Songs de Billboard como la primera canción de un artista chileno en ingresar al top 10. De hecho, lleva 8 semanas en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Anteriormente, estuvieron Tú sabes bien de La Ley y Ednita Nazario, en el puesto 8, en 1999; y Huele a peligro, de Myriam Hernández, que llegó al No. 5 en 1998.

“La letra habla de TikTok, de likes, de seguidores- Creo que ha dado con algo que resuena entre los chicos. Y encima es una melodía genial. Y contar con Cris MJ nunca está de más”, dijo Gerardo Mejía, jefe de A&R latino de UnitedMasters y excantante/rapero, dijo previamente a Billboard sobre el tema.