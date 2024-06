Cyndi Lauper y sus historias en Chile: desmayos, fanatismo y la vez que pudo venir al Festival de Viña

Cyndi Lauper en Chile Archivo Histórico / Cedoc Copesa

La intérprete de Girls Just Want to Have Fun visitó cuatro veces territorio nacional, entre ellas, un debut que quedó grabado en la historia de la música en vivo y en los corazones de sus seguidores. Distintas voces recuerdan en Culto sus experiencias en los conciertos, marcados por la expectación y la consolidación de la fanaticada. "Era muy discreta en todo lo que pedía", recuerda, por ejemplo, José Antonio Aravena, administrador del Teatro Caupolicán, recinto que la recibió dos veces.