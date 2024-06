Activismo y una brutal enfermedad silenciosa: los últimos años de Cyndi Lauper

Otra estrella se suma a la tendencia de las giras de despedidas, la cantante Cyndi Lauper. La artista, de 70 años, anunció su gira final Girls Just Wanna Have Fun acotada a 23 ciudades de América del Norte, las que a la vez es su primer tour en más de una década.

La gira arrancará el próximo 18 de octubre en Montreal, Canadá, y finalizará el 5 de diciembre en el United Center de Chicago. Hasta ahora están en agenda shows en Nueva York, Boston, Nashville, Atlanta y Houston y de momento no se han confirmado a los invitados especiales.

En un comunicado, Cyndi Lauper no se explayó sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión. El anuncio llega en la previa al estreno del documental sobre su carrera, Let the Canary Sing, que estará disponible desde este 4 de junio en la plataforma Paramount+.

Cyndi Lauper

Lauper había estado en activo hasta hace no mucho tiempo. Además de escribir canciones para shows de Broadway, lanzó su último disco, Detour en 2016. Se espera que con este tour venga el lanzamiento de un nuevo álbum compilatorio, editado por Legacy Recordings, el que repasará toda su carrera; desde sus días como cantante en la banda Blue Angel hasta el gran éxito mundial de Girls Just Wanna Have Fun.

El año pasado sorprendió en una colaboración, junto a otras leyendas como Dolly Parton, Gloria Estefan, Belinda Carlisle y Debbie Harry, en la canción Gonna Be You, de la compositora Diane Warren, que estaba incluida en la banda sonora de la película 80 for Brady.

También se volvió una activa usuaria de redes sociales, con sus publicaciones en la plataforma TikTok. Además en 2022 tuvo una pequeña participación como invitada en la serie The Horror of Dolores Roach, de Prime Video.

Pese a sus apariciones esporádicas, no había dejado atrás su faceta de activismo. De hecho, es probablemente su interés más desarrollado en los últimos años. En 2020 había realizado su habitual concierto benéfico para jóvenes LGBTQ sin hogar, en que convocó a figuras como Cher, Dolly Parton y Phoebe Bridgers, entre otras. También solía participar en otros eventos relacionados con la comunidad LGBT, una de las causas a las que dedica más esfuerzos, desde que su hermana le revelara a su familia que es lesbiana. En sus rrss suele interactuar con sus fans precisamente sobre los derechos del colectivo LGBT y por los derechos de las infancias.

Los difíciles últimos años de Cyndi Lauper

Pero también debió afrontar problemas de salud. En 2010, mientras se encontraba de gira, comenzó a sufrir los primeros síntomas de la psoriasis. Pese a todo, la estrella logró cumplir con sus actuaciones a pesar de un agotamiento abrumador y la frustrante incapacidad de regular su temperatura que la dejaba zigzagueando entre el calor y el frío.

“Es gracioso, uno comienza a usar guantes, o alguna otra cosa, esperando que [la psoriasis] sea invisible, pero no lo es. No los usaba para presumir de ellos. ¿No la esconde todo el mundo?”, comentó Lauper a la prensa en esos años.

Cyndi Lauper, efectivamente, tuvo que adaptarse a su nueva condición. La psoriasis rápidamente se le expandió a todo su cuerpo, minando sus fuerzas. Ello explica sus acotadas intervenciones públicas.

En su estilo, Lauper abordaba su mal a modo de visibilizar lo que sufren los que también la padecen. “Es sorprendente la cantidad de gente que la tiene y no habla al respecto”, añadió. “Es una de esas cosas que es como invisible, así que es bueno hablar del tema”.

Pese a todo, la cantante ha detallado que le fue particularmente difícil manejar la enfermedad. Para ello hacía yoga, caminatas y sesiones de reiki. “Cuando la psoriasis empeora mucho, es muy difícil volver a levantarse”, dijo en una charla con Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología. “Parecía como si alguien le hubiera tirado agua hirviendo” después de uno de sus momentos más difíciles con la enfermedad. Así, se volvió además una activista de la enfermedad.

“Ahora estoy mejor, encontré una solución, pero mi solución quizá no sea la de otra persona, hay que investigar realmente”, detalló Lauper. “Una cosa que descubrí de otras personas que la padecieron fue que no se dieron por vencidos. No dejaron de cuestionar e investigar hasta que encontraron algo que funciona”.