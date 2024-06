Mubi Fest se expande por el mundo en su edición 2024 y confirma a Chile

Mubi Fest, el festival de cine que se inauguró en 2023, confirmó la realización de su segunda edición para los próximos meses.

La plataforma de streaming y distribuidora especializada en películas de autor detalló a través de sus redes que el certamen se desarrollará en nueve ciudades, prácticamente duplicando la presencia que tuvo en su lanzamiento.

Chile, uno de los cinco países en que la cita debutó, acogerá el evento entre el 3 y el 6 de octubre (Cineteca Nacional). Los filmes que integrarán la programación –diferente en cada urbe– serán revelados próximamente.

Manchester será la primera parada (12 y 13 de julio), seguida por Ciudad de México, Sao Paulo, Chicago, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Estambul y Milán.

Algunas de las cintas que se exhibieron en nuestro país en la versión 2023 fueron Pasajes (2023), Aftersun (2022), Close (2022), This much I know to be true (2022) y Drive my car (2021).