Bon Jovi Lanza su nuevo álbum “Forever”: escúchalo aquí

Bon Jovi, la banda ganadora del premio Grammy, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y uno de los actos más emblemáticos de la historia, lanza su decimosexto álbum de estudio, FOREVER, ya disponible a través de Island Records.

“Este disco es un regreso a la alegría. Desde la composición hasta el proceso de grabación, esto es subir el volumen, sentirte bien”, dijo Jon Bon Jovi en un comunicado. Se trata del catorceavo disco del grupo originario de New Jersey.

Junto con la 66a edición anual de los Premios Grammy® de este año, Jon Bon Jovi fue nombrado Persona del Año de MusiCares 2024 y fue honrado con un concierto tributo a las estrellas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles con Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Pat Monahan de Train y muchos otros.

Además, en honor al 40 aniversario de BON JOVI, la banda lanzó una serie documental de cuatro partes que abarca toda su carrera en HULU, Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, que fue dirigida por Gotham Chopra y se estrenó en SXSW.