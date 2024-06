Pablito Pesadilla, DJ Atenea, Steve DeAngelo y las monjas cannábicas son los primeros confirmados en la THC Expo

Los días 18, 19 y 20 de octubre, en la Estación Mapocho, se llevará a cabo la Feria Profesional de la Industria del Cannabis, THC Expo 2024. En su tercera edición, el evento internacional que se sigue posicionando como el mayor espacio de difusión y aprendizaje sobre el cultivo del cannabis en Chile, presentará diversas actividades y música, en tres jornadas imperdibles.

En el área de expertos, los primeros confirmados de este año son Steve DeAngelo, emprendedor, activista y pionero de la regulación del cannabis internacional y Sisters of the Valley, activistas conocidas como monjas cannábicas -no religiosas- que comparten la misión de sanar el mundo a través de la medicina basada en plantas. En esta ocasión, las monjas cannábicas realizarán una especial ceremonia para bendecir la cosecha del año.

THC Expo 2024 también contará con una zona Chill Out en la terraza de la Estación Mapocho, donde se realizarán diferentes actividades y se musicalizará cada jornada con afamados DJs de la escena nacional e invitados internacionales. Los primeros confirmados son DJ Atenea, el día sábado 19 de octubre, y Pablito Pesadilla, el DJ y productor musical del momento en Chile, que cerrará la feria el domingo 20 de octubre.

Así como en sus exitosas versiones anteriores, se desarrollarán exposiciones, conversatorios, charlas y actividades en el escenario del Hemp Village, con contenido variado que se irá comunicado a través de los canales oficiales.

En su primera edición, en 2019, THC Expo contó con 6 mil asistentes, mientras que en el segundo encuentro, en 2022, asistieron más de 8 mil personas, lo que demuestra el creciente interés por acercarse al mundo del cannabis, sus procesos, usos y beneficios.

Del mismo modo, la feria es un polo de desarrollo para inversionistas, emprendedores, instituciones gubernamentales y el mercado actual en toda Latinoamérica. Entre las áreas de interés que se promoverán en este encuentro, con actividades específicas para cada una, están: Horticultura, Industria, Headshop, y Lifestyle.

Desde su primera versión, THC Expo, se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad del cannabis con un fuerte foco en el aprendizaje de su conocimiento y cultura. De esta forma, más que una feria, es una fuente confiable de información y conexión para la comunidad, creando una red de apoyo que amplifica un mensaje que quiere llegar cada vez más lejos.

La venta de tickets, en preventa, se encuentra disponible hasta agotar stock, en el sistema Ticketplus.