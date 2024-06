Feid: el artista colombiano encargado de abrir la Copa América 2024

Este 20 de junio parte la esperada cita deportiva que tendrá a las selecciones de este lado del mundo disputando la Copa América. Una fecha que no solo tendrá a grandes figuras del deporte, sino que además tendrá al músico colombiano Feid como responsable de poner el sonido urbano en la cancha.

Ferxxo, como también es conocido, fue anunciado hace dos días por la Conmebol como el número principal que antecederá el duelo entre Argentina y Canadá. A través de las redes sociales de los organizadores de la Copa, el músico invitó a seguir el show de este jueves:

“Quiero compartirles una noticia muy espectacular, muy de ataque y es que el Ferxxo estará cantando en la inauguración de la Conmebol Copa América, mor. Para toda la gente que sigue mi música y que de pronto no va a estar en el estadio, los quiero invitar a que sigan todo el show a través de redes sociales de la Copa América”, dijo.

¿Quién es Feid y a qué hora se presenta en la Copa América 2024?

El músico cuenta con 9 nominaciones a los Latin Grammy y se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la escena urbana latinoamericana. Su música mezcla estilos como el trap y el reguetón, un sello que se pueden escuchar en canciones como Luna, Sorry 4 that much o Cual es esa. Actualmente cuenta con más de 43 millones de oyentes en Spotify y es una de las estrellas más escuchadas a nivel mundial.

Salomón Villada Hoyos - su nombre real - lleva una carrera que ha ido en ascenso los últimos años. Se inició escribiendo canciones para artistas coterráneos como J Balvin, Maluma y Sebastián Yatra, CNCO, Thalía, Nicky Jam.

En 2017 decidió dar el paso al frente y lanzar su álbum debut titulado Así como suena. Pronto le siguieron 19 (2019), Ferxxo (Vol. 1: M.O.R) (2020), Inter Shibuya – La mafia (2021), Feliz cumpleaños, Ferxxo, te pirateamos el álbum (2022) y Mor, no le temas a la oscuridad (2023). En este último álbum se incluyen colaboraciones de Sean Paul, Ñengo Flow y los chilenos Pailita y Young Cister.

Con este álbum bajo el brazo, se embarcó en la gira Ferxxoapocalipsis Tour que lo ha llevado a Estados Unidos, Canadá y que pronto lo traerá de regreso por Chile, el próximo 26 de noviembre con un concierto en el Estadio Monumental. Será su segundo encuentro con el público nacional luego de su visita en marzo pasado para Lollapalooza.

El colombiano se presentará este 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en Estados Unidos, ciudad sede de esta Copa América. Se espera que el show comience pasada las 20 horas de Chile.