Cris MJ va por su tercer liderazgo en las plataformas con “No pongas excusas”

Luego de estrenarse en el chart general Billboard Hot 100, Cris MJ estrena su nuevo single “No ponga excusas”, sin dudas de que complacerá una vez más a sus miles de fanáticos. El nuevo tema de reggaetón será el aliado de los hombres que lo han dado todo por una mujer que evita el compromiso. “No ponga excusas”, disponible en todas las plataformas digitales.

“No ponga excusas” producido por Nes, cuenta con un video musical filmado en Santiago, Chile. Con Javier Rivas como director, Cris MJ desde un estudio le canta a la frustración de haber ofrecido su corazón cuando su conquista no para de poner excusas. Cris ha demostrado junto a su equipo la creatividad y buen gusto a la hora de hacer sus videos musicales pues ha traído conceptos variados y llamativos como su video más reciente “Si no es contigo” grabado en París con la Torre Eiffel.

El también nombrado Artista Latino en Ascenso de Billboard del pasado mes, no ha parado de resaltar en los listados pues debutó No. 3 en Latin Streaming Songs y a nivel internacional, MJ logra una nueva entrada en las dos listas globales: No. 76 del Billboard Global 200 y fuera de Estados Unidos inició en el No. 122 del ranking Global Excl. U.S.

Por si fuera poco, iniciando mañana, Cris estará en una gira por Europa que comenzará en Mallorca y continuará recorriendo países importantes como España e Italia. La carrera musical de Cris MJ está apenas iniciando pero sus grandes logros validan el éxito inminente de este cantautor chileno.