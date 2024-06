El teórico queer Jack Halberstam llega a Chile y dará charla sobre Gordon Matta-Clark

Este miércoles 26 de junio se realizará el conversatorio Las Anarquitecturas Trans con y más allá de Gordon Matta-Clark. El evento contará con la participación de la escritora chilena Ariel Florencia Richards, quién está terminando su investigación sobre Matta-Clark y el teórico estadounidense Jack Halberstam, quien está terminando un volumen sobre “lo salvaje”, en que aborda el trabajo del “anarquitecto”, hijo de Roberto Matta.

El encuentro será moderado por la académica Soledad Falabella.La conversación será una oportunidad única para explorar y debatir sobre la innovadora obra de Matta-Clark desde perspectivas transdisciplinarias, afectivas y de género a partir de la experiencia de las investigaciones de Richards y de Halberstam. El evento se realizará en colaboración con Brown University y con el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y cuenta con el apoyo del Magister en Arquitectura de la UC (MARQ).

Halberstam está terminando un libro sobre “lo salvaje” titulado: Unworlding: An Aesthetics of Collapse, en el que investiga el trabajo de Gordon Matta-Clark. El teórico fue invitado hace poco por la universidad de Harvard a dar una charla sobre su libro y dijo: “La obra de Matta Clark, sus cortes, divisiones y espirales, los huecos que construyó dejaron tras de sí un vocabulario con el que describir no el progreso o el devenir, no el desarrollo y la construcción, sino las formas desenmarañadas, caóticas y desordenadas. Esto, a su vez, ofrece una oposición al aburguesamiento, al capital inmobiliario, a la encarnación normativa y al éxito individual”.

Para Halberstam los experimentos arquitectónicos de Matta-Clark hablan de la ruptura, el corte, el colapso, la apertura, el desmantelamiento. Palabras potentes en la época de dominio inmobiliario y la economía de mercado. Pero, ¿qué tiene que ver con el género? Halberstam estudia a artistas que utilizan vocabularios “anarquitectónicos” en nombre de teorías de la corporeidad hacen hincapié en el corte de la transformación quirúrgica, la demolición de lo binario, la torsión de las formas corporales lejos de lo perfecto y lo verdadero.

El conversatorio se realizará a las 17:00 horas se realizará en el salón de conferencias de la sala de exposiciones de Il Posto (Espoz 3150, piso -1, Vitacura).