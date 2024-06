Día del Orgullo LGBTQ+: ocho libros imprescindibles sobre diversidades sexuales

Las malas de Camila Sosa Villada (2019)

“Es una novela con una narración contemporánea, de una Argentina del presente, en la ciudad de Córdoba. Se nos presenta una familia de mujeres trans que viven juntas y ejercen el trabajo sexual. Ellas encuentran un niño, un bebé, y se hacen cargo de él. A partir de eso, surge una especie de neurosis, donde todas ejercen los cuidados de este niño y se forma una familia disidente. A la vez, la narradora nos relata su vida, desde su infancia y adolescencia como chico, en el clóset, hasta su llegada a esta familia y su encuentro con el trabajo sexual y estas otras mujeres trans y travestis”.

“Es un libro súper crudo. A mí en lo personal, me ha pasado que he dejado de leer, porque hay violencia sexual muy directa. El libro cuenta con una honestidad y un tipo de escritura donde no hay una denuncia, un panfleto, sino un relato descarnado, que dice: ‘Esta es mi vida, mi existencia, lo que pasa y de esta manera se sobrevive’”.

“La novela tiene la perspectiva de una sobreviviente. La puede disfrutar cualquier persona, es entretenida y rápida, pero sí es bastante cruda en lo que respecta a la violencia sexual y a las decisiones de la protagonista en pos de vivir su vida libremente”.

*Romina Reyes, periodista y autora.

Hambre de Xelsoi (2023)

“Si quieren leer literatura contemporánea LGBT+, recomiendo Hambre del escritor e influencer xelsoi. Esta plaquette ilustrada por TopoPanda, ilustradore no binarie, es ineludible para poder entender la voracidad del deseo homosexual en esta época de redes sociales y personalidades que van más allá de la carne”.

“Hambre funciona como dos historias paralelas, una cruda que se cuenta con imágenes, y otra que nos presenta poco a poco la palabra. La historia nos invita en un carrete típico del barrio Bellas Artes, enclave de la comunidad LGBT+, donde el protagonista deambula entre las habitaciones esperando que llegue un chico que desea. Es un relato neogótico que dialoga con las estéticas de las redes sociales y que por su formato es fácil de leer. Excelente para salir de un bloqueo lector o para iniciarse en la literatura homosexual de horror. Un necesario si te gusta Mariana Enríquez”.

*Donald McLeod, editor de IMAGINISTAS.

Doris, vida mía. Cartas de Gabriela Mistral (2021)

“A pesar de que Gabriela Mistral debe ser una de las figuras más estudiadas de la literatura chilena, hay muchas facetas de ella que no conocemos o que hemos ido conociendo en el último tiempo con la recuperación y relectura de su obra. En Doris, vida mía, accedemos a una Mistral apasionada y feroz, ansiosa de poder tener el tiempo para armar un hogar y disfrutar junto a Doris Dana”.

“En estas cartas no queda duda alguna sobre la dimensión afectiva y sexual de Gabriela Mistral como una mujer que ama y desea a otra mujer; que sufre, se angustia, teme, se enrabia, por esa mujer. El deseo principal que ella exige en sus cartas, aunque sencillo, era revolucionario en ese entonces y también hoy: ‘Creo que nosotras dos debemos tener un nido nuestro en alguna parte’. La heteronorma seguirá intentando que las palabras lesbiana y Mistral no vayan juntas, seguirán insistiendo en que ella y Dana eran amigas, pero este libro y estas cartas, nos recuerdan que la gran Gabriela Mistral solo deseaba descansar en los brazos de su amor, Doris Dana”.

*June García, autora y tallerista.

El amor de los hombres solos de Victor Heringer (2024)

“Esta novela trata de un narrador brasileño a cuya su casa llega un chico mulato que no se sabe muy bien de donde proviene, pero empiezan una relación. Esto coincide con un despertar sexual, con un descubrimiento de la emocionalidad; la compleja tarea que dos hombres desarrollen o incursionen en sus sentimentalidades. Esta novela tiene harta exploración gráfica, documentos, fotografía”.

“Me llama la atención que siga pisando esta tecla de los hombres y la soledad, los hombres y las emociones, este libro puede ser una buena entrada para dilucidar esta narrativa. Nada mejor que dos adolescentes inquietos y curiosos de saber cómo quererse el uno al otro”.

*Gerardo Jara, dueño de La Inquieta Librería.

Entre tormentas y arcoíris de Catalina Valencia Fuentes (2023)

“Este libro nos cuenta la historia de Leigh y June, dos chicas aparentemente diferentes, pero que de una manera se complementan. La historia se narra en dos líneas temporales; el presente, donde sabemos que Leigh está en coma; y seis meses atrás, donde vemos cómo ambas se conocen y comienzan su relación”.

*Recomendación de Sociedad Brontë, club de lectura.

Inacabada de Ariel Florencia Richards (2023)

“Este libro me conmovió profundamente cuando lo leí, porque a veces se nos olvida que cada persona es un universo en sí misma. Es una novela que está llena de reflexiones, pero también de silencios, donde Richards muestra un instante de su tránsito de género y de la relación con su madre, que se tensa a propósito del proceso en que está”.

“Ariel, en este libro, expresa vulnerabilidad, intimidad, muchos recuerdos que vivió durante su transición, que se ve empalmada con sus estudios. Además, en este libro muestra un viaje a Nueva York, ya que se dedica a estudiar las obras de arte inacabadas. Como consecuencia, nos deja una pregunta abierta. ¿Cuándo termina un tránsito de género? Aquí solo vemos el de ella, pero queda claro que todos los tránsitos son distintos y eso es algo que no se debería olvidar nunca”.

*Vale Lopresti, parte de Bibliopatia (@bibliopatia), cuenta de Instagram de divulgación lectora.

Stone Butch Blues de Leslie Feinberg (1993)

“Se publicó en la década de los noventa en Estados Unidos y está ambientado en la segunda mitad del siglo XX. Me gusta esta novela, porque le autore, quien se identificaba en vida con pronombres neutros, escribe una autoficción de su propia experiencia. Relata en primer lugar su vida como lesbiana, posteriormente desarrolla en su propia transición de género hacia un hombre tras y, finalmente, el texto llega a un punto de una retransición, hasta cuando esta persona se identifica como no binaria”.

“Siento que esta novela le da un carácter histórico, o nos revela un carácter histórico, respecto de estas identidades que son mal catalogadas como recientes o contemporáneas y que han existido desde siempre en la historia de lo queer, lo disidente y lo LGBTQ+. Además, le autore, Leslie, era comunista, militaba en el partido comunista de Estados Unidos y por ende, la distribución del texto está liberada y, aquellas editoriales que decidan publicar traducciones, pueden hacerlo, pero sin cobrar más. Me parece un gesto súper interesante y fue una de las últimas voluntades de Feinberg respecto a esta icónica novela”.

*xelsoi (@xelsoi), autor y creador de contenido literario en redes sociales.

No tengo amigos, tengo amores (2019)

“Es un compilado de entrevistas que le hicieron en vida a Pedro Lemebel, editado por Alquimia Ediciones. Este pequeño libro de menos de 150 páginas deja relucir la voz única que le caracterizó, tan tajante, lleno de opiniones un poco controversiales, mucha política. Es un libro importante de leer, como sociedad y como sociedad chilena, en estos tiempos en que están cuestionando tanto las diversidades sexuales”.

*Antonia Sepúlveda (@plumademujer), periodista y creadora de contenido literario en redes sociales.

