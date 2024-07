El artista canadiense 347aidan fija su debut en Chile

Uno de los nuevos artistas más inquietos e interesantes del último tiempo, 347aidan, llegará desde Canadá a Chile el próximo 5 de octubre. Con un concierto fijado en Centro de Eventos Blondie, el cantante y compositor de 21 años debutará en la capital para mostrar su consistente cancionero, en una carrera concisa pero ascendente.

Desde adolescente comenzó a subir a redes su canciones, pero no fue hasta el 2021 que tuvo un impulso que lo hizo llegar de tres mil oyentes a cinco millones de streamings. Esto lo logró con sus temas Dancing in my room y Demons and monsters, que obtuvieron gran visibilidad en la plataforma de TikTok.

En 2022 lanzó su primer EP Chasing harmony producido por John Cunningham ((Lil Nas X, Halsey, entre otros), y en el mismo año realizó una extensa gira por Europa y Estados Unidos como show de apertura de Oliver Tree. Para coronar esa temporada estelar, recibió nominaciones a los Juno Awards en las categorías “TikTok Juno Fan Choice” y “Breakthough Artist of the Year”, además de de ser destacado en Billboard´s 21 under 21.

Sus más recientes colaboraciones corresponden a One of those days, junto Lil Yachty con Zack Bia, seguido por Up&Down junto a dúo The Chainsmokers, y su EP I feel like doing candy flips and riding elephants producido por brakence. " Mi misión es cambiar el mundo para mejor. Eso es todo” señala 347aidan como simple declaración de principios de su labor creativa.

Las entradas para su concierto en Santiago, estarán a la venta desde las 11:00 horas del jueves 11 de julio vía Puntoticket.