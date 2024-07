MAC presenta exposición de homenaje a Guillermo Núñez

TREGUAESCENA: el primer Guillermo, es una exposición curada por Valentina San Juan, que inaugurará el próximo 20 de julio a las 12h en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, MAC, sede Quinta Normal (Matucana 464, Santiago). La exposición, enfocada en el trabajo de Guillermo Núñez (1930 – 2024) como diseñador teatral, se centra en el vestuario para dos obras estrenadas en la década del 60. Se trata de una propuesta que no sólo pone su atención en un formato que (en Chile) no se suele asociar con este Premio Nacional de Artes Plásticas (2007), sino que también actúa como una especie de precuela del Núñez más reconocible, explicándonos el trayecto de este artista, y el origen de algunas de sus propuestas estéticas.

La exposición, según explica la curadora, se compone de “una selección de más de 30 piezas que son parte de la interesante colección de vestuario del Teatro Nacional Chileno TNCH. Una suerte de esculturas textiles que dialogan con imágenes documentales del archivo de la escena teatral de la Universidad Católica, y con dibujos y un grabado del artista, pertenecientes a la colección del Museo de Arte Contemporáneo”. Para San Juan, la exposición pone de manifiesto “un tránsito, entre el contexto sociopolítico, el profundo imaginario del artista, y la materia que se expresa sobre el escenario, construyendo una triada entre materia, documento y memoria”.

“TREGUAESCENA abre una nueva dimensión respecto a lo que conocíamos de Guillermo Núñez. Se trata, también de un proyecto que hace dialogar la colección del Teatro Nacional Chileno con la colección del MAC y que, además, conversa con la exposición GUILLERMO POP: COLORES DE UNA UTOPÍA (actualmente en MAC Quinta Normal). Por supuesto que con su fallecimiento se agrega complejidad a las lecturas sobre la exposición, y además, destaco el interés por su obra expandida. Por sus archivos, por el diseño teatral, por sus dibujos. Reunir eso se transforma en un reconocimiento más a un artista que deja marca en nuestro país y a un ex director del MAC”, señala Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.

La muestra, además devela los viajes que influyeron en la formación de la personalidad artística de Núñez. Es así como TREGUAESCENA considera “una selección de dibujos de estudio y trazos, los cuales fueron realizados durante su estadía en la Academy of Arts, Architecture & Design in Prague (UMPRUM/Praga) entre 1958 y 1960. Un imaginario que luego vuelca en la obra teatral El Perro del Hortelano (1962). Más tarde, tras una gira por Estados Unidos, Núñez se nutre de sus estéticas (en particular del pop art y del imaginario Disney) y crea el diseño para la obra El evangelio según San Jaime (1969)”. Es así como, para Valentina San Juan, las piezas “se configuran como soportes de un lenguaje autoral nutrido por el tránsito de un continente a otro, entre América Latina, Norteamérica y Europa”.

Junto a lo anterior, TREGUAESCENA también considera la instalación Textil sonoro: el vestuario que nos falta, proyecto de investigación, co-creado por María Teresa Lobos, Valentina San Juan y Andrea Ortiz. Se trata de un proyecto financiado con el Fondo de Creación Artística (CreArt) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, convocatoria 2021. “El dispositivo problematiza y reflexiona la pérdida de uno de los vestuarios de la obra El perro del hortelano, en 1968, durante una gira del ITUCH (Instituto de Teatro de la Universidad de Chile) por Estados Unidos. A través de esta obra inmersiva, se hace la reconstrucción de su camino de pérdida, se investiga para poder replantear el cómo era, y escenificar una nueva lectura hoy, instalando la voz de la actriz quien le da cuerpo al vestuario recreado”, explica la curadora.

“Pedro Núñez, el hijo de Guillermo, asistió a ver GUILLERMO POP, así como la exposición -en montaje- TREGUAESCENA y estaba muy agradecido. Durante su visita comentó cosas específicas de piezas en las que participó en la confección y el armado. Se trata de un encuentro con su propia historia, pero también con una historia transversal. Son lecturas que se suman al legado de Guillermo. Pero si las obras no se exponen, no tenemos cómo descubrir esos guiños que pueden ser más íntimos o familiares, pero que hacen sentido en la lectura ampliada. Pedro no había visto junto todo el material de TREGUAESCENA. Se trata también entonces de reunir, del encuentro de estas facturas, de estas técnicas y de estos lenguajes mixtos que uno los ve y dice “esto es Guillermo”, cierra el director del MAC.

Esta muestra es una producción conjunta entre el MAC y el TNCH, ambas entidades extensionales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.