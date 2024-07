Claudio Reyes y sus polémicos últimos años: fuera de la TV, acusado de una golpiza y crítico del estallido

Actor y comediante de larga data, el recién fallecido Claudio Reyes pasó sus últimos años yendo y viniendo entre la televisión y la radio. A pesar de que en los ochenta era un habitual en las teleseries, ya hacia la década de los 90 su participación en los culebrones fue considerablemente menor, registrando participaciones solo en Rojo y Miel (1994) y en Piel Canela (2001).

Tras esa última, Reyes solo tuvo participaciones esporádicas en algunos unitarios como Jappening con Ja, Infieles (en dos capítulos), Cesante, y ocasionalmente en algunas películas como Desorejado (2009) y Argentino QL (2009), donde reinterpretó a su clásico personaje de Charly Badulaque. También solía ser invitado al programa Morandé con Compañía, donde interpretaba algunos de sus personajes más clásicos.

Claudio Reyes

El actor tenía una explicación para este paulatino alejamiento de la pantalla y así lo señaló en una entrevista con Vasco Moulián en La Cuarta Poder. “No me llaman de la tele por facho, pero no por malo, porque he visto a unos más pencas que yo y ahí están con la bandera de este colorcito (apuntó a su popera de color rojo). Felipe Armas también, igual que yo, está fuera de televisión por haber dicho que era anticomunista. Porque los fachos somos los pencas en este país, los otros son los buenos”.

Incluso, en esa conversación, apuntó a la persona que consideraba responsable de su salida de la TV, el director Vicente Sabatini. “Él fue el que me cortó de la televisión, no quiero ni hablar de ese señor”, señaló.

En esa ocasión también apuntó a las razones de su salida de Morandé. “El Kike personalmente me trató pésimo y yo estuve así de agarrarlo a chuchadas y eso se sumó después a que, su mano derecha me estaba haciendo la cama y me pusieron (ambos) problemas para todo (…) a mí me llamaban de otros programas todas las semanas, yo era el único que pedía permiso para ir y era al único que le decían que no”.

Reyes siempre fue alguien directo, pero en los últimos años su carácter le jugó malas pasadas. Fue así que en abril de 2023, otro comediante, Juan Luis “Jajá” Calderón, señaló haber recibido una agresión por parte del actor. En el programa Not News, detalló que todo ocurrió durante una reunión de amigos comediante, momento en que contó un chiste: “Imagínense pagar $200 mil por una moneda de $500 mal acuñada. Entonces dije ‘los errores en La Moneda se pagan caro’”. Fue esa frase la que provocó una reacción de Reyes quien lo agredió.

“Me aforró tres cornetes. No me defendí, porque iba a pasar como una mocha y no quería caer en ese juego. Y todos se miraron”, contó Jajá Calderón. “No es un tema que me agrada mucho (...) estoy yendo a un terapeuta”.

Reyes respondió días después y negó los hechos. “Nunca le pegué un combo en el hocico. Primero, no le pegué un combo en el hocico, porque de habérselo pegado (...) no le habría volado uno, sino que tres o cuatro dientes”. Según él, lo que sucedió fue así: “Vivió una realidad paralela a la que vivimos todos. Contando que un chiste… mentiroso culi… Decir que anda contando un chiste. ¡Mentira! Nos tenía a todos a los 15 o 16 hue… que habíamos ahí, así las hue… hinchadas, porque repetía la misma hue…”.

Claudio Reyes

El estallido social: “para mí es un estallido terrorista”

Pero más que la actuación, en los últimos años, Reyes no escondió su filiación política. No solo fue concejal por Puente Alto entre 2004-2008, representando a la UDI, sino que no eludía la contingencia y se permitía opinar con total franqueza. Recordado fue el cruce que protagonizó con Bastián Bodenhöfer durante su participación en La Divina Comida, cuando se le reprochó haber sido pareja de la nieta de Augusto Pinochet durante la dictadura.

“Ni siquiera en solidaridad pensando en tus colegas, weón. Todos los colegas que sufrieron por culpa de la dictadura”, le espetó Bodenhöffer. “Yo viví el otro lado. Yo viví toda la mierda de la UP, ¡la mierda!”, le respondió Reyes.

Por eso siempre se mostró crítico del estallido social, momento en que varios artistas y actores mostraron su apoyo. “El mal llamado estallido social, que para mí es un estallido terrorista que lo están destruyendo todo”, señaló en una charla en el matinal Hola Chile durante febrero de 2020.

De hecho, fue muy crítico de la nueva camada de humoristas que incorporaron la contingencia en sus rutinas. “Tienes que hacer un discurso político para entrar a hacer humor y eso no puede ser, se está coartando nuestro derecho, nuestra libertad, de hacer nuestro trabajo”, dijo en el mismo espacio.

En esos días, Reyes también manifestó su apoyo a carabineros, en momentos en que se registraban abusos y violaciones a los DDHH por parte de funcionarios de la institución, tal como después evidenciaron cuatro informes de organismos internacionales. “He sido ampliamente criticado por haberle prestado apoyo a carabineros. Pero si no tenemos carabineros que nos defiendan a todos, porque para eso están, ¿qué sería de este país?, ¿qué sería de todos nosotros?”, señaló Reyes. “Seguramente habrían quemado hasta este canal y todos los canales de la televisión chilena. Yo tengo que defenderlos, porque además soy nieto de paco”.

Representante del humor de viejo cuño, Reyes fue duro con comediantes como Diego Urrutia y Fabrizio Copano, de hecho, se mostró muy crítico de su programa El Antídoto, en Mega. “Una vez dije: ‘si voy a opinar, lo voy a mirar’. No aguanté más de tres minutos y me dieron ganas de vomitar. No le encontraba patas ni orejas, y están mis amigos ahí. Kurt (Carrera), Martín (Grass), la Ina Sáez. Una kermesse de colegio, a donde me han invitado, era diez veces mejor que esa huevada. Podrán darle unos 30 años de rodaje y a lo mejor agarra un poco”, señaló en charla con Willy Sabor y Dj Lolito.