“Me siento una actriz mucho más fuerte”: las definiciones de Mia Goth, la nueva reina del terror

Venciendo todo pronóstico, el director Ti West filmó dos largometrajes consecutivamente en plena pandemia. En Nueva Zelanda, uno de los primeros países que se abrió a permitir rodajes cinematográficos durante 2020, el realizador trabajó en X, un slasher sobre una película porno que termina en una masacre, y luego se concentró en Pearl, una precuela situada en el mismo lugar.

Su principal aliada en ambas cintas fue Mia Goth (Londres, 1993), la actriz británica que antes había dado vida a inquietantes personajes en La cura siniestra (2016) y Suspiria (2018). En X, ambientada en Texas en los años 70, tuvo un doble rol, como una aspirante a estrella de cine para adultos (Maxine Minx) y como una anciana dispuesta a matar. En Pearl se desempeñó como coguionista e interpretó a una campesina que fantasea con las películas mientras su marido pelea en la guerra y debe cuidar a su padre.

Foto: Justin Lubin

En 2022, cuando se estrenaron ambos filmes, le llovieron los elogios. De hecho, algunos pidieron que se le considerara durante la temporada de premios, en especial por el monólogo de Pearl, una escena destinada a inscribirse en el recuerdo de los espectadores.

En MaXXXine, el largometraje que cierra la trilogía (ya en cartelera de los cines chilenos), la sociedad director-actriz vuelve a dar buenos frutos. Ambientada en Los Angeles durante los 80, la historia sigue a Maxine Minx mientras busca una oportunidad que pueda catapultar su nombre en Hollywood. Parece dar un paso importante cuando logra un papel clave en una cinta titulada The Puritan II, dirigida por la británica Elizabeth Bender (Elizabeth Debicki), pero el destino le juega un revés cuando un asesino en serie amenaza con revivir su turbulento pasado. Como en X, deberá luchar para sobreponerse a las circunstancias.

“A menudo es difícil encontrar personajes femeninos que tengan tanta capacidad de decisión sobre sus vidas y que tengan una visión tan clara de sí mismas. Esa es una de las razones por las que me atrae tanto el género, supongo que porque Maxine es muy poderosa. Con demasiada frecuencia me encuentro con papeles femeninos y suelen ser testigos de todo lo que sucede. Y no me gusta interpretarlas. No me gusta interpretar a quien es testigo de toda la acción y la vida que se está desarrollando. Quiero hacerlo yo misma. Y en el horror encontré una plataforma para eso”, explica la actriz en una entrevista genérica compartida a este medio.

Según su perspectiva, hay un rasgo de la protagonista con el que se siente fuertemente conectada. “Me encanta su naturaleza competitiva. Al igual que Maxine, soy muy competitiva. Esa es una similitud entre nosotras dos. Realmente nunca me siento intimidada al ir a una audición”.

Foto: Stewart Cook/Getty Images for A24

El nuevo trabajo de Ti West no fue filmado en Nueva Zelanda, sino que en Los Angeles. Y no contó con un elenco acotado, sino que con un reparto plagado de estrellas, entre las que están Kevin Bacon, Lily Collins, Giancarlo Esposito, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale y la cantante Helsey. “Fue lo más destacado de hacer esta película, simplemente tener la oportunidad de trabajar con actores tan increíbles”, sostiene.

La historia esta vez se interna en un momento específico: Los Angeles hace 40 años, una época que Goth no vivió, pero en la que profundizó pensando en su madre, la actriz brasileña Maria Gladys. “Cuando yo era niña, ella siempre me hablaba de los años 80 y de lo mucho que se divertía, la música, las fiestas a las que iba y la moda”, detalla.

“No sabía quién iba a ser Maxine en esa época. No sabía cómo posicionarla; realmente no sabía desde qué ángulo acercarme a ella. Luego comencé a escuchar música y comencé a ver entrevistas de Debbie Harry y videos de Blondie que me inspiraron en particular. Fue necesario un conocimiento firme de los años 80 comprender quién iba a ser Maxine”, agrega en relación a un proceso creativo que incluyó revisar Hardcore (1979), de Paul Schrader, y Carrie (1976), de Brian De Palma.

Lo más inminente en su carrera es la versión de Frankenstein que prepara Guillermo del Toro, donde compartirá elenco con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Christoph Waltz. También tiene en agenda Blade, que encabezará Mahershala Ali. Su estatus actual seguramente la impulsará a otros proyectos de ese calibre. Sin embargo, considera que la trilogía que ha hecho con West es una cumbre difícil de superar.

“No sé si alguna vez tendré una experiencia como esta. Ha sido la experiencia más creativamente satisfactoria de mi carrera y Maxine y Pearl son dos de mis personajes favoritos que he interpretado. Me divertí mucho, formé tantas amistades y aprendí mucho. Me siento una actriz mucho más fuerte gracias a estas tres películas. Estoy muy orgullosa de ellas y las recordaré con cariño por el resto de mi vida”.

Y cierra: “Me tomó mucho tiempo llegar a este punto y no lo habría hecho de otra manera (...) Creo que en el futuro me gustaría seguir probando cosas nuevas, desafiándome a mí misma y haciendo cosas que me asustan”.