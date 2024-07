Cómo el atentado contra Donald Trump destruyó a Tenacious D

Tenacious D, el dúo que mezcla rock y comedia, ha anunciado que el resto de su actual gira sería cancelada y que todos los planes futuros estaban en pausa. La decisión fue tomada por la estrella de cine, Jack Black, debido a unos comentarios de su compañero de banda, Kyle Gass, sobre el reciente intento de asesinato del expresidente de EE.UU. Donald Trump ocurrido el sábado, en Butler, Pensilvania.

Todo ocurrió durante un reciente concierto en Sydney el pasado domingo. Este coincidía con el cumpleaños 64 de Gass, por lo que le llevaron una torta al escenario para el clásico ritual del apagado de velas. Cuando Black le pidió a Gass que pidiera un deseo, Gass respondió: “No te pierdas a Trump la próxima vez”, en referencia a lo ocurrido durante el mitin de Trump.

Pese a que Black continuó con el concierto, se apuró en publicar una declaración. “Lo que se dijo en el concierto del domingo me dejó perplejo. Nunca toleraría el discurso de odio ni alentaría la violencia política en ninguna forma. Después de reflexionar mucho, ya no creo que sea apropiado continuar con la gira de Tenacious D y todos los planes creativos futuros están en suspenso. Agradezco a los fans por su apoyo y comprensión”.

Gass reaccionó y también publicó un mensaje en sus redes sociales. “La frase que improvisé el domingo por la noche en Sydney fue muy inapropiada, peligrosa y un terrible error. No apruebo la violencia de ningún tipo, en ninguna forma, contra nadie. Lo que pasó [el tiroteo] fue una tragedia y lamento muchísimo mi grave falta de criterio”.

Los comentarios de Gass hasta habían generado una solicitud de deportación de Tenacious D por parte del senador australiano Ralph Babet, del partido de derechas United Australia. “Hago un llamamiento al primer ministro Anthony Albanese para que se una a mí en la denuncia de Tenacious D, Jack Black y el miembro de la banda Kyle Gass, y pido al ministro de inmigración Andrew Giles que revoque sus visas y los deporte de inmediato. Cualquier cosa que no sea una deportación es un respaldo al tiroteo y al intento de asesinato de Donald J. Trump”.

Tenacious D tenía previsto realizar cuatro fechas más en Australia antes de viajar a Nueva Zelanda. El duo de Black y Gass ha presentado una combinación de rock clásico y comedia, desde hace 30 años, cuando debutaron. Se hicieron muy queridos por las bandas de rock, que de alguna forma satirizaban y abrieron shows para nombres como Tool y Fox Fighters (de hecho, aparecen en algunos videos del grupo de Dave Grohl). Con el despegue de la carrera actoral de Black, el grupo publicó sus primeros discos, como el homónimo de 2001.

Su segundo álbum The Pick of Destiny (2006) coincidió con la películaTenacious D in the Pick of Destiny. Desde entonces, la banda ha lanzado dos álbumes de estudio más. Su mayor éxito hasta ahora, fue Rize of the Fenix (2012), alcanzando el número 2 en el Reino Unido y el número 4 en los EE. UU.