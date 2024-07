El misterio tras el hallazgo del amplificador perdido de John Lennon

Un pedazo de historia musical del siglo XX está muy cerca de verificarse. Un amplificador de guitarra eléctrica modelo AC15 Twin, que se cree que fue el primer equipo de la marca Vox de John Lennon, acaba de ser localizado y adquirido después de 60 años. Se trata de una pieza de alto valor, que documenta los primeros años de The Beatles en ese tránsito de ser unos desconocidos músicos de pub a estrellas globales del rock.

Según el portal especializado Guitar World, el equipo fue adquirido por John Lennon en la tienda de Liverpool Hessy’s Music en julio de 1962 por 123 libras pagadas a plazos (algo así, como el sistema de las tarjetas de crédito de la actualidad). Con él tocaba en las shows de los Beatles en el Cavern Club, tras foguearse como músicos en Hamburgo y comenzar a pujar por contratos discográficos por la gestión de Brian Epstein, quien ya ejercía como manager del grupo desde enero de ese año.

Rock and roll music: John Lennon y su AC15 Twin en el Cavern Club

Lennon habría ocupado el equipo en las primeras sesiones de The Beatles para la discográfica Parlophone (subsidiaria de EMI) supervisadas por George Martin, es decir, se le puede escuchar en las grabaciones de sus primeros singles, Please Please Me y Love Me Do. También aparece en algunas de las únicas imágenes de los Beatles tocando en el Cavern Club.

El hallazgo fue casi fortuito. Todo comenzó cuando un sujeto notó el equipo en un sitio de subastas. Con buen ojo y, enterado de la historia Beatle, comenzó a juntar algunos cabos, que hasta ahora, apuntan a la autenticidad del equipo como perteneciente a Lennon. El individuo ha mantenido su identidad bajo reserva, pero accedió a conversar vía email con Guitar World. En diciembre de 2023 vio el equipo en Gardiner Houlgate, un sitio de subastas.

En principio le llamó la atención por el precio y la data del equipo, así pensó en adquirirlo para luego restaurarlo y tener un amplificador Vox de época. “Solo había una reserva de £1,000 en el amplificador, así que pedí más fotografías. Pero cuando revisé las fotos y las especificaciones [y el número de serie] que figuraban en el libro de Vox, de repente me di cuenta de que era el mismo amplificador de John Lennon. No lo podía creer”.

Así, comenzó una puja por el viejo amplificador. “Otros pujaban más que yo y seguramente se dieron cuenta de que era de John Lennon. Seguí pujando con entusiasmo y algo de nerviosismo”. Finalmente lo logró rematar por 16 mil libras esterlinas, unos 18 millones de pesos, al cambio actual.

¿Cómo se verificó la autenticidad del amplificador de John Lennon?

Para datar el equipo se recurrió a las fotografías actuales del amplificador y la documentación del número de serie (inicialmente registrado erróneamente como ‘1583′ en el contrato de compra), que ha estado en circulación durante mucho tiempo, porque fueron anotadas por los Beatles y los expertos en equipos de la época.

Pero, ese amplificador no se quedó por mucho tiempo junto a Lennon. En 1963, cuando el grupo ya había publicado sus primeros sencillos y se estaba encaminando a la fama, Brian Epstein cerró un acuerdo de patrocinio con Vox. Así la casa pagó el contrato de compra a plazos que Lennon había firmado por su anterior equipo y le proporcionó un amplificador AC30 nuevo y más grande.

El viejo Vox AC15 Twin de John Lennon Foto: Simon Godson

Con ese se quedó durante años, luego la misma firma Vox proporcionó a los Beatles unos equipos Vox AC-100, más grandes y de mayor potencia, pensados para sus giras en estadios, toda vez que ya habían comenzado a tocar en espacios donde podían convocar a mayores audiencias, a diferencia de sus inicios donde tocaban principalmente en clubes y en pubs.

¿Qué pasó entonces con el primer amplificador Vox de Lennon? según Guitar World, lo más probable es que cuando Vox pasó a patrocinar al grupo, simplemente se habría vendido en ese momento, probablemente a través de su sucursal minorista de Londres.

El amplificador estaba pintado de negro, pero ha sido restaurado y recuperó el color original, un acabado beige. También estaba equipado con altavoces Celestion Greenback, considerados de los mejores del mercado, pero el nuevo propietario le ha hecho instalar altavoces Goodmans de la época como parte de la restauración. Según el portal especializado, que pudo acceder a probarlo, el equipo funciona correctamente, tal como lo hacía hace 60 años en los estrechos y malolientes pasillos del Cavern Club.

El mismo portal especializado detalla que hasta ahora, el propietario no ha decidido lo que hará con el equipo. Ha evaluado la posibilidad de conservarlo o bien, ofrecerlo en una subasta. Si bien, los amplificadores no tiene el mismo impacto que una guitarra o un instrumento, si pueden ser bien cotizados, por ejemplo, en 2020, un viejo amplificador VoxAC30 de Bill Wyman, de los Rolling Stones, se vendió en US$106.250.