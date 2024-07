Nick Cave & The Bad Seeds estrena canción con aires country: escúchala aquí

La voz profunda y cavernosa le sienta bien a Nick Cave y esta vez no es la excepción. Aunque hay un leve matiz: la banda australiana ha despachado un single con ciertos toques country, como si por momentos quisiera abrazar al Johnny Cash sereno de la adultez en los 90.

Así suena Long dark night, track aparecido este martes 23 de julio. Se trata del tercer sencillo de su próximo álbum, Wild God, que se estrenará el 30 de agosto a través de Bad Seed Records en asociación con Play It Again Sam.

Pero no solamente se trata de una balada de cuerpo evocativo y crepuscular que rasguña otros lenguajes; también está inspirada en el poema Noche oscura del alma, del poeta español del siglo XVI San Juan de la Cruz, al que el músico describió como “uno de los poemas de conversión más grandes y poderosos jamás escritos”. De alguna forma, a través de la letra de Long dark night quiso emular el poder místico del vate.

Se estima que el álbum tenga la tónica de la banda en los últimos años, viajando de lo convencional a lo experimental, y con notables ejemplos como su antecesor, Ghosteen (2019). Producido por Cave y Warren Ellis, y mezclado por David Fridmann, el disco incluye colaboraciones de Colin Greenwood y Luis Almau. Además de Long dark night, el álbum cuenta con pistas como Song of the lake y As the waters cover the sea.