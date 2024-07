Blur lanza Live at Wembley Stadium a un año de su icónicos shows

A un año del extraordinario fin de semana de música y alegría en el Estadio de Wembley, llega Live at Wembley Stadium, el nuevo álbum en vivo que captura los históricos shows de 2023 en el legendario estadio, en donde Blur interpretó lo mejor de su repertorio ante 150.000 fans, durante un fin de semana que se da una sola vez en una generación y que la crítica calificó con 5 estrellas.

Live at Wembley Stadium es una colección de canciones capturadas durante dos noches inolvidables el año pasado -los shows más importantes de la banda en más de 30 años de carrera-, en donde Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree tocaron por primera vez en el icónico Wembley Stadium de Londres ante 150.000 fans.

Los emotivos shows del sábado 8 y domingo 9 de julio de 2023 contienen las canciones The Narcissist y St Charles Square de su álbum más reciente y aclamado The Ballad of Darren (sobre el que conversaron con Culto), así como There’s No Other Way, Popscene, Beetlebum, Coffee & TV, Parklife, Song 2, This is a Low, Girls & Boys, Tender y The Universal.