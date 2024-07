Matthew Macfadyen: “El viaje de las cuatro temporadas de Succession fue maravilloso y enriquecedor”

Aunque vive en Reino Unido junto a su esposa y sus hijos adolescentes, Matthew Macfadyen (Great Yarmouth, 1974) ha pasado mucho tiempo en Nueva York durante los últimos años. Allí, en noviembre de 2016, al calor de la elección presidencial de Estados Unidos, filmó el piloto de la serie Succession junto a Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin y Sarah Snook, el elenco que posteriormente recibió la luz verde de HBO para realizar el primer ciclo de la ficción sobre la familia Roy.

En los años posteriores, a pesar de la pausa obligada por la pandemia de Covid-19, el actor inglés se reencontró con el grupo en la Gran Manzana en varias ocasiones, hasta que completaron las cuatro temporadas de la alabada y premiada sátira creada por su compatriota Jesse Armstrong. Un viaje en que su personaje, Tom Wambsgans, empezó como un ejecutivo complaciente y adulador y terminó consolidado como un jugador determinante en el desenlace de la historia. Su actuación le valió dos triunfos en los Emmy y le otorgó nuevos bríos a una carrera desarrollada mayoritariamente en Inglaterra.

Foto: Reuters/Caitlin Ochs

Desde Nueva York, donde se llevó a cabo la principal avant premiere de su nueva película, recibe a Culto en Zoom. “Hola. ¿Cómo estás?”, saluda desde un set montado especialmente para la ocasión. No hay rastro del acento estadounidense que tuvo que adoptar en Succession, pero su timbre es reconocible al instante. Por estos días ocupa una poblada barba entre rojiza y canosa, pero no hay forma de ocultar ese rostro algo melancólico que el mundo conoció hace dos décadas en Orgullo y prejuicio (2005).

“Me encantaron las dos películas”, indica en referencia a Deadpool (2016) y Deadpool 2 (2018), las predecesoras de Deadpool & Wolverine, el largometraje en que interpreta a uno de los personajes que se interpone en el camino del antihéroe al que da vida Ryan Reynolds. “Sabía que iba a conocer a Ryan y Shawn (Levy) por la tercera entrega, así que fue realmente emocionante poder verlas. Yo pensaba: estas son geniales, son geniales. Y fue encantador”, agrega.

La estrella y el director son quienes le plantearon personalmente su interés en contar con él como uno de los personajes nuevos de la historia. Aunque no tiene mayor cercanía con los filmes basados en cómics que han dominado la taquilla en los últimos años, Macfadyen aceptó la invitación con gusto. Le agradó el guión –coescrito por Reynolds y Levy– y le generó confianza que la historia siguiera la senda irreverente de las dos cintas anteriores.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios/Marvel Studios. © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.

De ese modo, casi sin buscarlo, el actor se involucró en un proyecto que promete abrir un nuevo territorio para las películas de superhéroes: es la primera aventura de Deadpool dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (o MCU, en inglés) y el primer largometraje de la saga con calificación R (para mayores de 14 años en nuestro país).

Todo eso es ejecutado mediante el regreso de Hugh Jackman, quien había colgado el traje de Wolverine en Logan (2017), y una volátil dinámica de pareja dispareja con Reynolds. El resultado –ya en la cartelera de los cines nacionales– son dos horas con guiños y cameos que emocionarán a los fanáticos, mientras se desarrolla un relato de amigos que aspira a tocar la fibra de cualquier espectador. Según Macfadyen, “es una especie de gloriosa buddy movie”.

“Esta tercera entrega”, dice, para luego hacer una pausa mientras busca las palabras correctas. “Es simplemente... ¡Es incluso mejor (que las anteriores)! Quiero decir, es maravillosa, especialmente con Wolverine. Es simplemente genial. Es extraordinariamente brillante en lo visual y es una especie de historia sobre la amistad. Es bastante conmovedora e interesante en ese sentido. Y también es muy, muy –abre los ojos– sucia y divertida”.

Sucia porque Deadpool sigue siendo un personaje desvergonzado y grosero, dueño de una lengua que se agita con la misma velocidad con la que se regeneran los tejidos de su cuerpo tras recibir disparos y toda clase de cortes y heridas durante las peleas. Y sucia porque se deleita siendo gráfica con la violencia, haciendo estallar cabezas y quebrando huesos en la pantalla grande (la clase de entretenimiento no recomendable para los integrantes más pequeños de la familia).

Foto: Jay Maidment. © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.

Como se puede ver, es un mundo nuevo para Macfadyen, más conocido por su rol en Orgullo y prejuicio (2005) y vinculado con las superproducciones únicamente a través de títulos como Los tres mosqueteros (2011) y El Cascanueces y los cuatro reinos (2018). A diferencia de esas cintas ya olvidadas, Deadpool & Wolverine apunta a dejar huella en la cultura pop.

El personaje que encarna es Paradox, un mando intermedio de la Autoridad de Variación Temporal (AVT) que le entrega una información que no le resulta placentera a Deadpool: lo invitan a unirse porque supuestamente desempeñará un papel importante en el futuro, pero a cambio debe resignarse a que su universo será eliminado.

Si bien no es el villano de la función –ese rol lo asume la mutante Cassandra Nova, interpretada por la inglesa Emma Corrin–, es quien impulsa al protagonista a imaginar un plan de emergencia para salvar a sus seres queridos de la muerte. Macfadyen se divierte interpretándolo con toda la estridencia que le permite el tono desenfadado del largometraje.

-Su personaje dice que “el multiverso no necesita una niñera. Necesita un asesino compasivo”. ¿Qué más sabía sobre él?

El Sr. Paradox es una especie de empleado de nivel medio de la AVT, que es la Autoridad de Variación Temporal. Él la describe como una organización de vigilancia, porque cuidan la Sagrada Línea del Tiempo. Está involucrado en monitorear las líneas de tiempo en el multiverso, en comprimirlas y matarlas. Creo que su tarea con estas cosas... Pero eso toma mucho tiempo. Creo que él está frustrado, por lo que toma el asunto por sus propias manos.

Foto: Noam Galai/Getty Images for Disney

-¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Ryan Reynolds, un actor conocido por sus dotes de comedia?

Sí, es un actor de comedia maravilloso… Es un actor maravilloso. Quiero decir, él puede hacer cualquier cosa. Es brillante. Es increíblemente valiente y divertido. Y no es receloso con nada. Creo que le importa que la historia, el proyecto y el filme sean buenos. No hay ningún tipo de vanidad en él. Esa es una cualidad realmente atractiva. Y es realmente talentoso y muy divertido. Así que nos divertimos mucho.

Luego, en una conferencia de prensa, Macfadyen admite que no ha visto ningún capítulo de Loki, la serie de Disney+ de dos temporadas en que se introdujo a la Autoridad de Variación Temporal en la popular franquicia de superhéroes. “Con vergüenza, debo decir que no lo he hecho”, señala. “Todavía. Pero de una manera divertida, eso es genial porque pude llegar a la película con bastante frescura. Y el de la AVT es un mundo muy complicado”.

A Shawn Levy y Ryan Reynolds poco les importó que el actor no estuviera al día con el visionado de todas las producciones de Marvel. El inglés destaca en particular la relación que forjó con el realizador de películas como Una noche en el museo (2006) y Free Guy: Tomando el control (2021), de quien destaca “un gran don para darle a todo el mundo confianza, entusiasmo y emoción”.

“Creo que lo importante para un actor, lo fundamental, aquello con lo que sueñas, es que un director te dé confianza. Y Shawn no solo te da eso en abundancia… Nunca tuve miedo de intentar algo o hacer algo o equivocarme. Y especialmente en un filme de esta escala eso es realmente liberador y maravilloso”.

“Entrar en algo fresco y nuevo es simplemente emocionante. Podría ser muy aterrador y no lo fue. Fue simplemente encantador”, finaliza.

El lacayo de Waystar

Compungido por las circunstancias, Tom Wambsgans revisa en su celular las dependencias de diferentes cárceles de Estados Unidos. Lleva varias semanas resignado ante la idea de que tanto Greg como él terminarán en la cárcel por los delitos expuestos por Kendall a la opinión pública. Un caso delicado en el que Waystar y Logan Roy se han visto obligados a cooperar con la autoridad después de ser allanados por el FBI.

De pronto el asunto da un giro: los altos mandos de la compañía escuchan el rumor de que el Departamento de Justicia no aplicará penas de prisión para ninguno de los involucrados. La notica amerita un brindis, pero Tom tiene otra cosa en mente. En vez de celebrar con su esposa y el resto de la plana ejecutiva, abandona la oficina de su suegro y se dirige a la de Greg. Le pide amablemente que se mueva y de un segundo a otro da vuelta su escritorio. Tom grita, agita los brazos, se sacude el pecho con los puños. “Nadie irá a la cárcel”, le dice con alivio. “Los dos de Waystar están libres”, exclama, para luego tomarle la cabeza y darle un beso en la frente.

Ese explosivo momento del séptimo episodio de la tercera temporada de Succession aportó nuevos colores al personaje de Matthew Macfadyen. Un hombre dispuesto a hacer el trabajo sucio que de golpe podía volver a respirar tras haber estado al borde del precipicio. Para el inglés, según ha declarado, fue “muy terapéutico” grabar esa escena junto a Nicholas Braun, el actor detrás del primo Greg.

Foto: HBO

A la luz de la conclusión de la historia, ese instante terminó siendo decisivo en el arco que imaginó Jesse Armstrong para Tom. Es él a quien recurre Logan cuando sus hijos lo ponen contra las cuerdas al final del tercer ciclo y él es quien, al cierre de la cuarta y última temporada, se gana la confianza de Lukas Matsson cuando los hechos se precipitan a su favor.

Algo se ilumina en Macfadyen cuando la conversación gira hacia la serie de HBO, la serie que ganó tres veces el Emmy a Mejor serie de drama y culminó encumbrada como una de las mejores ficciones televisivas del último tiempo. Y que, pese a los sentimientos contradictorios,

-¿Cuánto extraña interpretar a Tom? ¿Cuánto cambió su carrera después de Succession?

Mi carrera cambió... Succession fue algo global. Cuando haces un trabajo que causa un revuelo tan grande como el que causó Succession, se abren oportunidades, lo que es genial. ¿Extraño interpretar a Tom? Bueno, extraño y no extraño interpretar a Tom, porque no puedes interpretar al mismo personaje para siempre. Cuando haces televisión en formato largo y haces cuatro temporadas, pasas por muchas cosas. Sentí que habíamos jugado con muchos escenarios, y el viaje y la narración fueron simplemente maravillosos y enriquecedores. Pero extraño a las personas, extraño reunirme con ellas y filmar durante seis meses al año. Eso era muy divertido. Extraño al equipo y al elenco.

Macfadyen ha interpretado a espías, policías, figuras de la televisión y al Sheriff de Nottingham. Ha equilibrado cine y series con gran habilidad. Ahora tiene en carpeta una película con Nicole Kidman y una serie con Michael Shannon. Cualquier otro actor anhelaría con que tengan un alcance tan grande como sus últimos proyectos, pero él parece conforme con simplemente disfrutar el viaje.