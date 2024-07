Jimi Hendrix revive: lanzan box set con temas inéditos y documental

Los devotos de Jimi Hendrix lo saben: el guitarrista era un creador insaciable que siempre ocupaba su estudio de grabación como un laboratorio para experimentar y explorar durante horas o días. Por lo mismo, sus lanzamientos póstumos han sido abundantes durante décadas: pese a su corta vida -murió a los 27 años-, siempre han existido grabaciones, demos, tomas alternativas o ensayos que dan cuenta de un músico en plena eclosión.

Ahora es el turno de un nuevo proyecto. El 13 de septiembre, Experience Hendrix L.L.C. -sus herederos-, en asociación con Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music Entertainment, lanzará Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision, una caja de lujo que ofrece 39 pistas (38 inéditas) que fueron grabadas por el nuevo Jimi Hendrix Experience (Billy Cox en el bajo, Mitch Mitchell en la batería) en Electric Lady Studios entre junio y agosto de 1970, justo antes de la prematura muerte del legendario músico al mes siguiente.

Para celebrar el próximo lanzamiento, el 8 de agosto, la ciudad de Nueva York cambiará temporalmente el nombre de la parte de West 8th Street entre 6th Street y MacDougal Street a Jimi Hendrix Way.

Esta es la manzana en la que se construyeron los Electric Lady Studios y aún se mantiene en pie. También habrá un evento de proyección para los medios de comunicación dentro del estudio esa noche. El estreno oficial en cines de Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision será el 9 de agosto en Quad Cinema en Manhattan a las 19 horas y contará con una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección con el director y coproductor John McDermott, el coproductor y presidente / CEO de Experience Hendrix, L.L.C. Janie Hendrix, y el productor / ingeniero Eddie Kramer.

El proyecto también incluye 20 mezclas de sonido envolvente 5.1 de nueva creación de todo el álbum First Rays Of The New Rising Sun más tres pistas adicionales (Valleys Of Neptune, Pali Gap y Lover Man).

El Blu-ray incluye el documental aclamado por la crítica Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision. La película narra la creación del estudio, que se elevó desde los escombros de un club nocturno en bancarrota de Manhattan hasta convertirse en una instalación de grabación de última generación inspirada en el deseo de Hendrix de tener un estudio permanente. Dirigida por John McDermott y producida por Janie Hendrix, George Scott y McDermott, la película presenta entrevistas exclusivas con Steve Winwood (quien se unió a Hendrix en la primera noche de grabación en el nuevo estudio), el bajista de Experience Billy Cox y los miembros originales del personal de Electric Lady que ayudaron a Hendrix a realizar su sueño.

El documental incluye imágenes y fotos nunca antes vistas, así como desgloses de canciones clásicas de Hendrix como Freedom, Angel y Dolly Dagger del ingeniero de grabación Eddie Kramer. El paquete incluye un extenso folleto lleno de fotos inéditas, borradores de canciones escritas a mano por Hendrix y notas completas.

Por otro lado, el box set se dividirá entre cinco LP de vinilo o tres CD que contendrán las 39 pistas grabadas por Hendrix y su banda.