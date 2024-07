Lanzan nuevo libro sobre Never Mind the Bollocks y la leyenda de los Sex Pistols

Un nuevo libro aborda el fulgor y ascenso de los legendarios Sex Pistols, uno de los nombres claves para el fenómeno del punk, plasmado su único álbum, el fundamental Never Mind the Bollocks (1977), a su vez anticipado por sus legendarios singles como Anarchy in the UK.

Se trata de Never Mind the Bollocks.... Aquí están los Sex Pistols, del periodista y escritor español Marcos Gendre, publicado por la editorial Santiago-Ander, especializada en literatura musical. Este es el cuarto título que el autor publica con la casa chilena.

El texto, prologado por el argentino Walter Lezcano, recorre la fulgurante la historia de ascenso del grupo y las condiciones que lo posibilitaron. “Esta crónica musical nos conduce a lo largo del meteórico camino a la fama de los Sex Pistols, desde ser un grupo que apenas podía mantener el ritmo hasta su elevación como un fenómeno cultural que desafiaba todas las convenciones”, señala una reseña de la misma editorial.

El libro se lanzará este miércoles 31 de julio, a las 19:00 hrs., en el Bar El Retiro, ubicado en calle Constitución 181, Barrio Bellavista, Providencia (Metro Baquedano). En la ocasión participarán los comunicadores Fernando Mujica y Rolando “Rolo” Ramos.