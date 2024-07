Fleetwood Mac, Mirage y el disco que les devolvió el éxito

Era una vuelta a las raíces. En los primeros años ochenta, la formación de Fleetwood Mac había pasado por tensiones. El trabajo del álbum Tusk (1979), que marcó una etapa más experimental en la carrera del grupo, había levantado algunas rencillas por su enfoque. Más cuando este LP no logró equiparar el explosivo éxito de Rumours (1977), el disco que los consolidó. Por ello, se tomaron un tiempo y para cuando se volvieron a reunir, en mayo de 1981, el ánimo era el de volver a trabajar como grupo. Ese fue el origen de Mirage.

“No hay duda de que después de Tusk hubo un esfuerzo consciente por convertir Mirage en un álbum más de banda”, le dijo el baterista Mick Fleetwood a Rolling Stone. “Porque Tusk había sido en gran medida la visión de Lindsey (Buckingham). Y fue una gran visión, junto con Then Play On (1969) , es probablemente mi álbum favorito de Fleetwood Mac. Así que fue un momento creativo de gran éxito. Pero en ese momento recibimos algunos golpes por ello, y Lindsey en particular, porque el álbum no tuvo tanto éxito como Rumours”.

Fleetwood Mac

Tras las tensiones del extenso y más arrojado Tusk, algunos de los integrante de Fleetwood Mac habían trabajado en discos en solitario (Law and Order de Lindsey Buckingham, The Visitor de Mick Fleetwood y el exitoso Bella Donna de Stevie Nicks). Ese tiempo concentrado en sus otras aventuras, los llevó a estar un año y medio sin shows en vivo, lo que había bajado las tensiones. Por ello, el grupo decidió que lo mejor era volver a facturar esas directas canciones pop que les habían dado un nombre.

Para grabar Mirage, salieron de Los Ángeles y, como los Rolling Stones en Exile on Main Street, se trasladaron a Francia. Allí se instalaron en el Château d’Hérouville en Hérouville, la morada del siglo XVIII donde alguna vez vivió el célebre pianista Frédéric Chopin. Una idea que tuvo varias aristas. “Recuerdo que le pregunté a la banda si podía grabar en el extranjero para ayudarme con algunos problemas fiscales. Y muy amablemente lo hicieron. Pero en verdad, conociéndome, creo que el objetivo principal era sacarlos de Los Ángeles para que pudiéramos hacer un álbum sin implosionar”, detalló Fleetwood.

El lugar agradó mucho a la banda. “Era salvaje y romántico. Es una mansión en la campiña francesa, con cocineros, comida y vino, ¿sabes?”, recuerda Fleetwood. “Personalmente, probablemente me divertí demasiado. Solía ir a París todos los fines de semana y me portaba mal y volvía a trabajar el lunes por la mañana. Pero cumplió con lo que necesitábamos y, bromas aparte, el hecho de que estuviéramos en Francia y en medio de la nada, realmente creo que tuvo un gran valor”.

“No recuerdo nada desagradable en ese disco”, dijo Christine McVie en una entrevista de 2022. “Fue una experiencia bastante agradable. Nos divertimos mucho. Y no creo que hubiera grandes melodramas románticos. Todos se llevaban muy bien”. Aunque, por cierto, no faltaron los excesos propios de las estrellas de rock. “John (McVie), creo, todavía bebía como un pez. Estoy segura de que yo bebía mucho alcohol. No consumía drogas en ese momento. Él [Buckingham] fumaba marihuana. Y Stevie estaba en… algo u otro. Todos estaban haciendo algo”, agregó.

Fleetwood Mac

Con la banda trabajando en la producción, junto a Richard Dashut y Ken Caillat, lograron facturar 12 canciones que instalaron en el repertorio más clásico de Fleetwood Mac. Ahí está Gypsy, un tema que Stevie Nicks escribió originalmente para su primer disco solista, pero que finalmente decidió dejar para Fleetwood Mac. Una decisión acertada, que trepó hasta el número 12 del Billboard Hot 100. También destaca Hold me, una canción de Christine McVie basada en su fallida relación con Dennis Wilson, de los Beach Boys, que llegó hasta el número 4 de Billboard Pop Chart.

En total, Stevie Nicks aportó con tres canciones (That’s Alright, Straight Back y Gypsy), Christine McVie coescribió cuatro (Love in Store, Only Over You, Wish You Were Here y Hold me), y Lindsey Buckingham firmó cinco, coescritas con el productor Richard Dashut (Can’t Go Back, Book of Love, Empire State, Eyes of the World y Oh Diane).

Cuando salió a las Tiendas, Mirage, volvió a darle un éxito al grupo, encabezando el Billboard 200 por cinco semanas en 1982. En total, se mantuvo en el chart durante 45 semanas. A tono con la tendencia actual, el disco se reeditó con una edición de lujo en 2016, que incluía una remasterización del álbum original, caras B y tomas descartadas, 13 pistas en vivo y otras canciones que nunca llegaron al corte original.

Ahora se suma el próximo lanzamiento de Mirage Tour ‘82, un álbum en vivo que registra parte de la gira promocional del disco, en específico, los shows en The Forum de Los Ángeles. Este tiene 22 temas, incluidas seis grabaciones inéditas del concierto del 21 de octubre de 1982. Ya se adelantó con un sencillo, la versión en vivo de Don’t Stop, antes del lanzamiento definitivo el próximo 20 de septiembre. Estará disponible en vinilo 3xLP, 2xCD y formatos digitales.