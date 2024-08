Jamie XX regresa a Chile con espectáculo en octubre

Jamie xx ha consolidado un sólido nombre gracias a un perfil multifacético: oficia de DJ, productor, compositor y mezclador. También alcanzó relevancia desde su banda The xx a partir de 2009.

Bajo todos esos roles, el autor agendó una nueva visita a Chile, tal como sucedió en 2023. Encabezará una nueva fecha de Club Fauna, la que se llevará a cabo el 23 de octubre en el Centro de Eventos Basel.

El artista volverá de la mano de su próximo disco, In waves, que será editado el 20 de septiembre, trabajo que traerá interesantes colaboraciones. De este LP ya se han conocido canciones como Treat Each Other Right, Baddy On The Floor con Honey Dijon; Life junto a Robyn y All You Children recientemente estrenada y donde colabora The Avalanches.

Las entradas para su reencuentro con el público chileno estarán en preventa desde el mediodía del martes 6 de agosto, mientras que la venta general será el miércoles 7 de agosto al mediodía.

La preventa tiene un valor de $32.000, mientras que el modo general ascenderá a $35.000. Todo a través de Puntoticket.