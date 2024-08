Lo que dejó el cuestionado final de House of the Dragon 2 (y por qué no volverá antes de 2026)

*Movimientos antes de la guerra total

Pese a lo que se había deslizado previamente, la segunda temporada de House of the dragon no terminó con una gran batalla. La apuesta de Ryan Condal y su equipo consistió en centrar la acción en un segundo encuentro a escondidas entre Rhaenyra y Alicent, y en mostrar movimientos que prometen ser determinantes en la resolución de la guerra entre los dos bandos en disputa.

Tyland Lannister consigue una alianza con la Triarquía, Corlys viaja por el mar para completar una misión a nombre de Rhaenyra, Rhaena descubre un dragón, Daeron vuela con su dragón para apoyar a los Verdes, Otto Hightower –desaparecido durante gran parte de este ciclo– está encerrado en un lugar desconocido y Aegon huye de Desembarco del Rey.

“Mientras que esta temporada se trató del comienzo de una guerra medieval, la temporada tres claramente será sobre la guerra total”, señaló Condal en declaraciones a HBO.

*Un hijo por un hijo

Un hijo por un hijo se tituló el primer capítulo del segunda ciclo de la serie de HBO. La frase se la dice Daemon a Rhaenys cuando le propone atacar en conjunto a Aemond y así vengar el asesinato de Lucerys. Impulsado por ese deseo de venganza, ejecuta un plan que termina con la muerte de Jaehaerys, el pequeño hijo varón de Aegon y Helaena.

El final de temporada revive ese momento durante el encuentro entre Rhaenyra y Alicent. Ambas discuten la propuesta de la primera, quien ahora está dispuesta a facilitar su entrada a Desembarco del Rey para que tome posición del Trono de Hierro y así evitar que la guerra continúe escalando. Rhaenyra le advierte que ese escenario sólo funcionaría en la medida que mate a Aegon en público. Alicent acepta, pero no sabe que no podrá cumplir su promesa debido a que el rey ha escapado junto a Lord Larys Strong.

*La visión de Daemon

La línea argumental de Daemon ha sido una de las más cuestionadas del segundo ciclo. Encerrado en un enorme (y al parecer maldito) castillo, ha experimentado una serie de visiones centrada en sus relaciones con personajes femeninos de su vida y con Viserys, su hermano, quien nunca lo nombró como su heredero.

El final de temporada se hizo cargo de ese punto mostrando la visión más reveladora hasta ahora. Daemon visualiza al Cuervo de tres ojos, a los caminantes blancos, la muerte de los dragones y a Daenerys. Aunque se le enfoca desde la espalda y no desde el frente (es imposible saber si llamaron a Emilia Clarke para que repitiera su papel), es una referencia directa al final del primer ciclo de Game of thrones. Con la ayuda de Helaena, Daemon entiende que es parte de una historia más grande y que su siguiente paso debe ser jurarle lealtad a Rhaenyra, su esposa y reina.

*Por qué no volverá en 2025

A excepción de la última temporada, Game of thrones acostumbró a los espectadores a estrenar nuevos episodios cada año. Ese no es el caso de House of the dragon, cuyos ritmos de producción vuelven imposible que regrese cada 12 meses. Así lo explicó Ryan Condal a Culto.

“Ojalá tuviéramos una forma de estrenar la serie todos los años. Simplemente no es posible. Se necesita un año entre la preparación y la filmación para hacer la serie. Y luego la postproducción son otros seis meses. Eso te lleva a unos 18 meses”, explicó Ryan Condal antes del retorno de la ficción, en junio pasado. “Es algo que no ocurrirá todos los años, pero cuando suceda será lo suficientemente especial como para que valga la pena el largo camino que se necesita para llegar allí”, prometió.

Si bien fue renovada para una tercera temporada antes del lanzamiento de su segundo ciclo, House of the dragon aún no reúne al elenco y retoma las filmaciones. Habrá que armarse de paciencia.

*El mundo Game of Thrones se expande

HBO tiene ambiciosos planes con la saga Game of thrones. Su segundo proyecto derivado será El caballero de los Siete Reinos, una serie que se desarrolla después de los hechos de House of the dragon y aparentemente posee un tamaño más mesurado.

Adaptación de El caballero errante, de George R. R. Martin, la historia seguirá a Sr Duncan, El Alto (Peter Claffey), un joven caballero ingenuo pero valiente, y a su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell). Dos personajes descritos como desafortunados héroes que deambulaban por Westeros.

“Ambientada en una época en la que el linaje de los Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria de los vivos, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos”, indica la sinopsis sobre la ficción que debutará en HBO y Max durante 2025.

El último anuncio de la producción mencionó a tres miembros de la Casa Targaryen y los actores que lo interpretarán: Aerion Targaryen (Finn Bennett), Baelor Targaryen (Bertie Carvel) y Maekar Targaryen (Sam Spruell).