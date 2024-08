Alvaro Henríquez y The Skatalites le dan giro ska a Un amor violento

Los jamaiquinos The Skatalites, de estrecho lazo con Chile, sorprenden con la publicación de una particular lectura para Un amor violento de Los Tres, donde se agrega la colaboración de su compositor, Álvaro Henríquez .

Este proyecto se origina a partir de un encuentro casual en el Aeropuerto de Santiago, donde Álvaro Henríquez conoce a Larry McDonald a finales de 2022. Ambos músicos viajaban a la ciudad de Concepción para realizar shows en distintos lugares, ahí surge esta idea que está asociada a las 6 décadas de trayectoria que cumplen los jamaiquinos, de sacar canciones idealmente con voces en español, permitiendo profundizar aún más el lazo entre Skatalites y el público chileno.

La reversión de Un amor violento fue producida por Valentine “Val” Douglas (1950), destacado bajista que en su currículum incluye haber grabado con Bob Marley, Toots and The Maytals o The Congos, entre muchos otros. Mientras que la producción ejecutiva estuvo a cargo de los promotores Francisco Padilla y Mathias Hanna.

La grabación la realizó Quinn Mccarthy los primeros días de mayo de 2024 en The Creamery Studios en Brooklyn, Nueva York, donde asistió Álvaro Henríquez. La mezcla y master estuvo a cargo de TJ Rivera (Rancid, Interrupters, Mighty Mighty Bosstones) en la ciudad de Nashville. Este proyecto además incluye una colaboración con Aldo “Macha” Asenjo, que se liberará el último trimestre de este año.

La legendaria banda viene estrechando lazos con el público local desde 2005, año que marcó su primera visita a suelo chileno. Con mucho éxito, el grupo hoy liderado por el percusionista Larry McDonald (1937) y el bajista Val Douglas (1950), ha agotado shows en ciudades como Santiago, Concepción, La Serena, Quilpué y Valparaíso.

Con motivo de su aniversario 60°, el grupo anunció un gran espectáculo en el Teatro Caupolicán el próximo domingo 8 de diciembre , acompañados por Chico Trujillo y los legendarios The Twinkle Brothers, y la reciente confirmación de Álvaro Henríquez para presentar en vivo la nueva reversión de Un amor violento.