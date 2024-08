¿Apología al abuso doméstico? Las polémicas tras el estreno de la película Romper el Círculo

La película Romper el Círculo se estrenó este 8 de agosto en cines nacionales. Es la adaptación de la novela homónima de Colleen Hoover, publicada en 2016. Protagonizada por Blake Lively (Gossip girl), muestra un romance agridulce que, a primera vista, podría tratarse del típico triángulo amoroso; sin embargo, la cinta aborda un tema complejo: la violencia intrafamiliar y de pareja.

El lanzamiento se da cinco años después de que el director Justin Baldoni –interpreta a Rafael en Jane the virgin– anunciara que la adaptación de la novela de Hoover sería su próximo proyecto. Esto posterior al estreno de A dos metros de ti (2019), su debut en el cargo.

Catalogada como drama y romance, la cinta no ha estado libre de polémicas. La mayoría de las críticas comenzaron hace años, a través de redes sociales, por algunas decisiones editoriales de la autora respecto a la publicidad y formatos de la novela, y también por algunos conflictos relacionados con su vida privada.

Blake Lively y Justin Baldoni en Romper el círculo

La trama de Romper el Círculo

La historia comienza luego del funeral del padre de Lily (Lively) –interpretado por Kevin McKidd (Grey’s Anatomy)–. En lo alto de un edificio en Boston conoce a Ryle (Baldoni), un neurocirujano. Tras una corta conversación surge una conexión entre ambos personajes; el carisma de él y la curiosidad de ella logran traspasar el sentimiento a los espectadores; algo que previamente se percibió en la novela. Sin embargo, en esa oportunidad se despiden y no vuelven a encontrarse durante meses.

El sueño de Lily es abrir una florería. A los pocos días de arrendar un negocio, contrata a Alyssa (Jenny Slate), quien se volverá su mejor amiga. En una casualidad que bordea lo cliché, descubre que Ryle es el hermano de Alyssa, y sus caminos vuelven a colisionar, esta vez de manera más duradera. Él declara ser un chico de relaciones pasajeras, mientras que ella asegura ser el tipo de chica que se presenta a las madres, por lo que al inicio no compatibilizan. Pero con el pasar del tiempo entablan una relación formal y comienzan a vivir juntos.

Hasta ese momento la trama está teñida de un color rosa que recuerda a la portada original de la novela, sin embargo, los traumas del pasado de cada personaje comienzan a irrumpir en la aparente relación perfecta. Desde el inicio se muestra que el padre de Lily era violento y abusivo con su madre (Amy Morton); situación que también se reiteró con el primer novio de su hija, Atlas (Brandon Sklenar). Asimismo, un accidente en la infancia de Ryle intenta justificar el inicio de su actuar violento con Lily.

El reencuentro, nuevamente casual, con Atlas, tras años de perder contacto luego de terminar la secundaria da paso al resto de los acontecimientos. Los celos, la nostalgia del primer amor y la rememoración de traumas serán las claves del drama a ratos romántico.

Colleen Hoover y Justin Baldoni en el set de la película.

El éxito del libro y la falta de trigger warnings

Publicada en 2016, Romper el círculo se convirtió en la novela más exitosa de la autora estadounidense best-seller. A la fecha, Hoover cuenta con casi treinta novelas, la mayoría autoconclusivas y dentro del género romántico –con Verity (2018) y Layla (2020) como excepciones, pertenecientes al thriller–. Ese mismo año fue ganadora en los Goodreads Choice Awards –otras nueve de sus novelas han estado nominadas y otras dos también obtuvieron el premio–, con cerca de 60 mil votos.

Según lo dicho por la autora, el origen de la historia está en la relación abusiva de sus padres, en la que su madre era víctima de violencia. A propósito del estreno de la cinta, en comentarios del estudio compartió: “Me recuerda mucho a mi madre, una mujer muy fuerte e independiente. Pero yo misma puedo verme reflejada en Lily. Ambas sabemos perdonar, es parte de nuestra naturaleza. Lily sólo quiere creer en lo mejor de todos los que le rodean. Experimenté un trauma similar en mi infancia, mientras veía a mi madre soportar un comportamiento inaceptable y terrorífico. Necesitaba que Lily contara con un final feliz”.

Pocos meses después de la publicación iniciaron los primeros cuestionamientos a la autora, esto relacionado a la masificación de BookTok –comunidad en TikTok que se dedica al contenido sobre libros–. En ese momento se hablaba de la falta de trigger warnings o detonantes al inicio de la novela, respecto a las escenas de violencia física que acompañan a la trama como objeto central. Argumentando que el diseño de portada, la sinopsis y la estrategia de marketing apuntaban a una novela rosa.

La sinopsis del libro dice: “A veces, quien más te quiere es quién más daño te hace. Lily no siempre lo ha tenido fácil. Por eso, su idílica relación con un magnífico neurocirujano llamado Ryle Kincaid, parece demasiado buena para ser verdad. Cuando Atlas, su primer amor, reaparece repentinamente y Ryle comienza a mostrar su verdadera cara, todo lo que Lily ha construido con él se ve amenazado”. De manera similar, el resumen de la cinta rescatado de IMDb cuenta: “Adaptada de la novela de Colleen Hoover, Lily supera una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida. Un encuentro casual con un neurocirujano genera una conexión, pero Lily comienza a ver aspectos de él que le recuerdan la relación de sus padres”.

Portadas de los libros de Colleen Hoover, Romper el círculo y Volver a empezar

En ningún momento se comenta explícitamente que la historia incluye violencia intrafamiliar, ni tampoco se incluyó en las primeras ediciones de la novela sitios web o similares que orientaran a las víctimas de esta situación para buscar apoyo. Además, se hizo énfasis en una polémica frase presente en el texto: “No existen las malas personas. Solo somos personas que a veces hacen cosas malas”, lo que en varias ocasiones fue catalogado como justificación a la violencia machista por parte de la autora. En el tráiler final, publicado en junio de este año, en cambio, se adelantan algunas escenas que hacen referencia al tema, lo que fue bien recibido por los fans, mostrando más apoyo a través de las mismas redes sociales.

¿Apología al abuso doméstico?: un libro para colorear y una línea de maquillaje

Continuando con las desafortunadas y cuestionables decisiones comerciales que rodean a Romper el círculo, hay dos productos que han vuelto a poner en duda la ética y moral de la escritora. En conjunto con la editorial Simon and Schuster, anunció en 2023 la publicación de un libro para colorear basado en la novela. “Sumérgete en el mundo de Lily Bloom con el libro para colorear The Official It Ends with Us. A medida que colorea estas treinta ilustraciones bellamente representadas, experimentará las escenas y escenarios más icónicos de esta novela fenomenal. (...) ¡Todo es mejor cuando estás coloreando el libro para colorear!”, se leía en la contraportada.

Las cientos de críticas no tardaron en llegar. El principal argumento era que, considerando que la novela trata de violencia doméstica, un formato para colorear opacaba el mensaje del libro. Lo que apuntó las miradas nuevamente a la posible apología a la violencia por parte de la autora, a la que se le acusaba también de preferir ganancias económicas en vez de realizar algo positivo con la obra.

En una entrevista con la revista Glamour, en la que le preguntaron por el tema, comentó: “No espero que a todo el mundo le gusten mis libros, si a alguien no le gustan, no es mi problema lidiar con eso. Están en su derecho, y lo respeto. Pongo 100% el foco en las personas que disfrutan mis libros y hago lo mejor que puedo para hacerlos feliz”.

A las pocas horas de haber anunciado este producto, tanto la editorial como Hoover, confirmaron que el proyecto no se llevaría a cabo, cancelando la publicación. A través de una historia de Instagram, Hoover compartió: “El libro para colorear fue desarrollado con la fortaleza mental de Lily, pero puedo entender absolutamente que ha sido insensato. Os escucho y estoy de acuerdo con vosotros. No hay excusas. Sin señalar con el dedo. Ya me he puesto en contacto con el editor para hacerle saber que prefiero no seguir adelante con esto. Gracias por el discurso respetuoso y la responsabilidad. Nada más que amor”.

Otro proyecto que logró llegar al mercado es una línea de maquillaje inspirada en la novela. Con la marca estadounidense Olive & June, en marzo de este año, creó una serie de esmaltes de uñas; Romper el círculo, Volver a empezar (2022) –la secuela– y November 9 (2015) eran los libros principales que se utilizaron para la promoción.

La denuncia de acoso de su hijo y el supuesto encubrimiento

En 2022 se difundió una de las polémicas más fuertes que rodean a la autora. En un hilo del entonces Twitter, una usuaria publicó que el hijo de Hoover, Levi, la estaba forzando a enviarle fotos desnuda a través de Snapchat; asegurando que le escribió a la escritora para solicitar apoyo pero que no recibió respuesta y fue bloqueada de la red social.

Las acusaciones escalaron a tal nivel, que la autora compartió sus declaraciones en un grupo privado de Facebook que comparte con fans. En su versión de la historia, publicó: “Mi hijo y una niña fueron amigos en línea durante varios meses. Nunca se conocieron en persona. Él le dijo algo en un mensaje que la hizo sentir incómoda (le pidió que le enviara una foto), así que me envió un mensaje al respecto. No leí este mensaje, pero ella pensó que lo había hecho y, comprensiblemente, le molestó que no respondiera. Luego lo publicó en Twitter. Tan pronto como me enteré de esto hace meses, me comuniqué con ella”.

“No lo mencioné públicamente porque 1) siento que no me corresponde hablar de la experiencia de otra persona y 2) todos los que me conocen aquí me han visto criar a estos chicos y hacerlos responsables. Estoy triste por lo que pasó. Ustedes saben que hice todo lo posible para criar a mis hijos con respeto”, concluyó.

A pesar de que el asunto parecía estar resuelto, hubo algo que los fans no dejan pasar y siguen reiterando: en ese momento la chica tenía 16 años y Levi, 21. Lo que en varias ocasiones sumó acusaciones de pedofilia.

Romper el círculo ya en cartelera

A pesar de las críticas previas, la película ya se encuentra en cartelera. En la producción destaca el nombre del director, además del debut como productora de Lively; asimismo, Hoover estuvo en el detrás de cámaras en el rol de productora ejecutiva. En la reciente premiere estadounidense, la protagonista y productora comentó que una parte del guion fue escrita por su esposo, el también actor Ryan Reynolds –quien estrenó Deadpool & Wolverine hace pocas semanas–.

La amistad con Hugh Jackman, sumado al éxito que consiguió la cinta de Marvel –en la que Lively también actúa, como Lady Deadpool–, logró además un video promocional, con Sklenar siendo entrevistado por ambos personajes mutantes.

Sobre la cinta, Lively comentó en notas del estudio: “Lo bello de esta cinta es la presencia de cada uno de los colores de la emoción humana. Tenemos ligereza, gozo, humor, esperanza, dolor, tragedia, violencia, trauma, tristeza, exaltación… Vida, muerte y pérdida- una caleidoscopio de la experiencia humana”.

Los medios y los espectadores, sin embargo, no han dado un recibimiento muy cálido. A la fecha no logra superar el 60% de aprobación en Rotten Tomatoes; mientras que la crítica ha publicado comentarios variados:

En The Hollywood Reporter, Lovia Gyarkye, opinó: “Sin comprender mejor la comunidad en la que vive Lily ni cómo se desenvuelve en su relación con Ryle, la película resulta demasiado floja e insustancial para soportar el peso de los temas que aborda”. Por otra parte, Benjamin Lee en The Guardian, dijo: “La exitosa novela de Colleen Hoover se traslada a la gran pantalla con éxito y eficacia emocional (...) Es una película de gran emoción, a veces muy poco sutil, pero con una gran fuerza”. Por último, Dessy Gomez en Deadline, compartió: “Sabe cómo captar las complejidades emocionales de las relaciones sumidas en el maltrato doméstico y las razones por las que las mujeres deciden continuar así... o no”.

Romper el círculo ya está disponible en los cines nacionales. Los procedimiento en caso de ser víctima o testigo de violencia doméstica están disponibles en la página web del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.