La misteriosa médica convertida en autora best seller: así nació La Asistenta, el thriller que es un éxito en Chile

Freida McFadden es una médica estadounidense experta en trastornos cerebrales. También, una escritora best seller que se ha coronado como una de las reinas del thriller psicológico. Este título se lo dio La asistenta (2022), libro que se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, del que Chile forma parte.

La historia de La asistenta (2022) sigue a Millie Calloway, una joven que acepta el trabajo de empleada doméstica en la casa de la rica familia Winchester, liderada por Nina, la esposa de Andrew y madre de Cecelia, la pequeña niña de la mansión.

Sin embargo, la joven empleada doméstica esconde un oscuro pasado, que se verá enfrentado a los peligrosos secretos de la familia para la que trabaja. Así, la relación entre Nina y Millie se convierte en el eje central de una narración tensa y atrapante.

A pesar de que su publicación original fue hace dos años, el texto de McFadden sigue cautivando a los lectores amantes del thriller y el suspenso. Además, el lanzamiento de la segunda parte, titulada El secreto de la asistenta (2023), y la publicación del final de la historia —La asistenta te vigila (2024)—, no han hecho más que acrecentarr el fenómeno.

La primera entrega lleva 55 semanas en la lista de best sellers de The New York Times, y la segunda, se posiciona en el quinto lugar, desde hace cinco semanas. Es más, la continuación fue galardonada con el premio Goodreads al mejor thriller a nivel internacional en 2023.

En cuanto a ventas en Amazon, The housemaid —su título original en inglés— ocupa el octavo lugar, mientras que su segunda y tercera parte el puesto 12 y 14, respectivamente. En Kindle, tanto La asistenta como otros seis títulos de McFadden aparecieron en el top 50 de ventas.

En cuanto a su posicionamiento en Chile, este es igual de positivo. La primera parte llegó a librerías nacionales en febrero de este año, gracias a Penguin Random House y ya lleva cuatro ediciones.

El secreto de la asistenta, la continuación, va en dos ediciones desde su publicación en mayo, mientras que la tercera parte lleva una edición tras su publicación en julio, un mes después de su lanzamiento en Estados Unidos. En total, circulan más de 22 mil ejemplares de esta trilogía en el mercado nacional, de acuerdo a información de su casa editorial en nuestro país.

En Penguin Random House, Buscalibre Chile y Antártica Chile, alguno de los tres libros de la trilogía —o derechamente los tres—está dentro de los más vendidos.

La mujer tras La asistenta

Antes de La asistenta, McFadden ya era una escritora reconocida en Estados Unidos por sus novelas de misterio y suspenso, pero su éxito no cruzaba las fronteras del país norteamericano. No fue hasta las historias de The Ex (El ex) y la de Millie Calloway que su nombre pasó a las grandes ligas internacionales.

Pero hay un detalle importante: Freida McFadden es un seudónimo. Como tantos otros escritores, esta autora decidió mantenerse tras un nombre inventado para cuidarse de la mirada pública y de la fama.

“Vive con su familia y su gato negro en una casa centenaria de tres pisos que mira hacia el océano con escaleras que crujen y gimen a cada paso y donde nadie podría oírte gritar. A menos que grites muy fuerte…, tal vez”, es lo que dice su descripción de autora en el sitio web de Penguin Random House.

De acuerdo a lo que ha revelado McFadden, decidió ocultar su nombre real para seguir ejerciendo la medicina con tranquilidad. “En el trabajo, lo que quiero ser es doctora”, comentó en una entrevista con The New York Times. Además, declara que se pone muy nerviosa en eventos de alta exposición, como una conferencia o charla sobre sus libros.

Ahora bien. ¿Cómo una médica se volvió una escritora best seller?

La medicina forma parte de su vida desde la infancia, ya que su padre era psiquiatra y su madre podóloga. En cuanto a las letras, estas fueron inculcadas por ambos progenitores: su papá le animaba a leer ficción y su madre le inculcó el gusto por los thrillers y el suspenso.

Su carrera como autora nació en sus tiempos libres, mientras estudiaba medicina en la Universidad Harvard: a través de un blog escribía sus experiencias con la carrera. Después, siguió haciéndolo durante su residencia y mientras criaba a sus dos hijos. Así nació The Devil Wears Scrubs —El diablo viste de bata—, que autopublicó en 2013, un libro de ficción basado en su propia experiencia como residente de medicina, donde estaba sometida a una intensa carga laboral y bajo la presión de un supervisor dominante.

Siguió autoeditando y publicando sus libros, como The Wife Upstairs (La mujer de arriba) y The Perfect Son (El hijo perfecto). “McFadden consolidó su marca: thrillers con personajes femeninos con los que uno se puede identificar y que a menudo tienen trabajos mundanos y problemas prosaicos (un jefe horrible, un colega molesto, problemas de fertilidad, un matrimonio sin amor) pero que, después de muchos giros inesperados, terminan en situaciones de vida o muerte”, escribe The New York Times.

En 2019 se le ocurrió la idea de La asistenta, pero algo no la convencía. “Pensé que no encajaba mucho con la línea de mis publicaciones, que era una historia algo oscura. Así que la archivé”, contó. Sin embargo, cuando la editorial Bookouture la contactó y le ofreció publicar uno de sus libros, les vendió la historia de Millie. Y fue un éxito arrollador. Incluso, firmó con Lionsgate para una próxima adaptación.

Recientemente, McFadden firmó con la cadena editorial de suspenso Sourcebooks y sus títulos han sido reeditados desde agosto del año pasado. Los McFans, como se hacen llamar sus fieles lectores, demandan las reediciones de sus libros antiguos y los venideros.

“En lugar de esperar a que escriba la próxima novela, intercalamos las publicaciones nuevas con las más antiguas, de esta manera sus fans están entretenidos constantemente”, dije Paula Amendolara, vicepresidenta senior de ventas de Sourcebooks.