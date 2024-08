Letras explícitas: esos hits que hoy no serían un éxito

Café Tacuba modificó la letra de La ingrata, su primer éxito internacional, debido al remate que ofrecía tiros a la amada. Repasemos:

Por eso ahora tendré que obsequiarte

Un par de balazos

Pa’ que te duela

Y aunque estoy triste por ya no tenerte

Voy a estar contigo en tu funeral

Las sensibilidades cambian y hay canciones que hoy difícilmente serían éxitos o reconocidas, debido a temáticas y versos completamente inapropiados; hits memorables que cantan sobre relaciones con menores de edad, racismo, misoginia y violencia de género.

Advertencia: en este listado las letras son explícitas.

*Into the night / Benny Mardones

El primer verso de este one hit wonder de 1980 instala de inmediato una trama de carácter romántico, con ribetes de ilícito:

Solo tiene 16 años,

Déjala en paz,

Decían

La línea se inspiró tras una noche de trabajo de Benny Mardones y su compañero Robert Tepper, componiendo el álbum Never run, never hide. Con las primeras luces de la mañana llegó Heidi, una joven a la que Mardones pagaba 50 dólares a la semana por pasear a su perro salchicha, una forma de ayudar a su familia que había sido abandonada por el padre. “Ella entró, con 16 años, vestida para la escuela con una minifalda -describió el músico-, pequeños tacones altos, adorable. 16 años que parecían 21″.

Tepper estaba claramente impresionado. “Oh, Dios mío”, exclamó.

“Oye, Bob -replicó Mardones-, ella solo tiene 16 años, déjala en paz”. Clic.

Si bien Mardones aseguró que parte de la letra se inspiraba también en el tema del abandono, el video de bajo presupuesto protagonizado por el cantante de 34 años en ese entonces, se concentra en las tácticas para conquistar a la chica -cosa que consigue-, incluyendo llamadas telefónicas y una alfombra voladora.

En 1989 el programa ¿Dónde están ahora? de la radio KZZP de Arizona, gatilló su reingreso a los ránkings. Into the night logró la hazaña de figurar dos veces en los listados de popularidad en la misma década.

Dato chovinista: Benny Mardones era hijo de un chileno que había peleado en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

*Brown sugar / The Rolling Stones

Interpretado por última vez el 30 de agosto de 2019 para disgusto de Keith Richards -Mick Jagger confirmó en 2021 que sería excluido al menos un tiempo-, este clásico de los Stones publicado en 1971 le da un tono festivo al abuso sexual de esclavas en el sur estadounidense, además de referencias al sexo oral, y lecturas entre líneas sobre los placeres de la heroína.

El negrero de la cicatriz

Él sabe cómo pasarla bien

Escúchalo azotar a las mujeres

Alrededor de la medianoche

La canción fue grabada en los primeros días de diciembre de 1969 en Sheffield, Alabama. En las mismas sesiones se registraron Wild horses y You gotta move. Entre medio, la banda ofreció el fatídico concierto de Altamont el día 6 -estrenando el tema-, donde un miembro de Los Ángeles del infierno mató frente al escenario a Meredith Hunter, un joven afroamericano de 18 años que portaba un arma. El asesino, Alan Passaro, lo golpeó y acuchilló.

En versión del bajista Bill Wyman, Brown sugar estaría inspirada en Claudia Lennear, corista de Ike y Tina Turner, a su vez inspiradora de Lady grinning soul de David Bowie. La cantante lamentó que los Stones hubieran sacado el corte de sus conciertos. “Una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos -ha dicho-, y no porque yo haya tenido algo que ver con ella”.

*He hit me (and it felt like a kiss) de The Crystals

Una licencia en esta nómina -no se convirtió en un hit- porque esta composición de 1962 fue resistida por los programadores radiales, debido a la naturaleza de su letra:

Me golpeó y se sintió como un beso

Me golpeó y supe que me amaba

Si no le importo

Nunca podría haberlo enojado

Pero me golpeó y me alegré

Escrita por Gerry Goffin con música de Carole King y producción de Phil Spector para The Crystals -uno de los grupos vocales femeninos más exitosos en la historia del pop, con hits como Da doo ron ron (when he walked me home)-, la inspiración provino de un hecho real. La niñera del matrimonio Goffin-King se presentó con notorias marcas de una paliza.

“Pero sonrió antes de irse (...) -recordó el compositor- y dijo: ‘Él realmente me ama’”.

La chica, Eva Boyd, alcanzaría la fama gracias a The Loco-motion (1962) bajo el nombre Little Eva, single que en los 70 y 80 sería versionado por Grand funk railroad y Kylie Minogue, respectivamente.

“‘He Hit Me’ fue (...) el único disco que a ninguna de nosotras nos gustó”, diría Barbara Alston, vocalista de The Crystals. “Todo lo que realmente quería saber era ‘¿Por qué?’ ¿Por qué cinco jovencitas cantarían (...) ‘He hit me (and it felt like a kiss)’? Puaj, eso fue lo que sentí”.

El rechazo radial provocó que Phillies, el sello de Phil Spector, retirara el single del mercado.

*One in a million / Guns N’ Roses

A fines de los 80 había rumores de que GNR era una banda racista y homófoba gracias a esta canción contenida en G N’ R Lies (1988), el disco semi acústico que sucedió a Appetite for destruction (1987). Axl Rose dijo haberse inspirado en sus experiencias en la estación de los buses Greyhound en Los Ángeles, donde vivió algún tiempo cuando arribó desde Lafayette, Indiana. Los versos de la discordia van así:

Policías y negros, eso es

Salgan de mi camino (...)

Inmigrantes y maricones

No lo entiendo

Vienen a nuestro país

Y piensan que harán lo que les dé la gana

El cantante dio diversas explicaciones sobre el motivo de la letra, donde descarga traumas autobiográficos contando abuso sexual paterno, una juventud marcada por la delincuencia, y un intento de violación a manos de un gay.

El tema causaba divisiones al interior de la banda. Mientras Izzy Stradlin lo interpretaba como un retrato de las relaciones raciales de la ciudad, Steven Adler consideraba gratuita su inclusión. Slash, de madre negra, declaró que el corte fue motivo de asperezas. “Tuvimos un gran desacuerdo al respecto, y cuanto más discutía yo, más inflexible era él en publicarla. Probablemente dice mucho sobre nuestra relación”.

“No estaba de acuerdo con ella -continuó- cuando salió y todavía no lo estoy, pero a nadie le importa realmente más. Fue desafortunado en ese momento, pero es lo que es y lo hecho, hecho está”.

One in a million provocó la reacción de otros músicos como el guitarrista Vernon Reid de Living Colour, públicamente molesto con el tema cuando coincidieron con GNR teloneando a The Rolling Stones, en octubre de 1989. También habría sido una de las causas de la publicitada bronca de Kurt Cobain hacia Axl Rose.

*Kim / Eminem

La tormentosa relación de Eminem con Kimberly, su esposa en dos ocasiones, quedó de manifiesto en canciones como Kim incluida en The Marshall Mathers LP (2000), y la precuela de ‘97 Bonnie & Clyde (1999). En la primera, el rapero de Detroit relata cómo escala la violencia en la pareja con la hija de ambos, Hailie, como testigo:

¡Vamos, sal! (¡No puedo! Tengo miedo)

¡He dicho que salgas, perra! (¡Suéltame el pelo! ¡Por favor, no hagas esto, bebé! ¡Por favor! ¡Te amo! Mira, podemos llevarnos a Hailie e irnos)

Que te jodan

¡Nos hiciste esto! ¡Lo hiciste! Es tu culpa

En ‘97 Bonnie & Clyde el relato es igualmente macabro. Eminem lleva a Hailie de paseo a un lago mientras en el maletero va el cuerpo de la esposa asesinada, con la intención de deshacerse de ella.

Papá hizo una linda cama para mamá en el fondo del lago

¿Quieres ayudar a papá a atar una cuerda alrededor de esta roca?

El reconocido crítico musical Robert Christgau aseguró en Rolling Stone en 2001 que Kim ofrecía contenido al límite con ingenio, superior al “sexismo reflexivo y violento” habitual en el rap y el heavy metal. Según Christgau, que la canción promoviera el asesinato de parejas infieles era un “disparate”.

“Qué absurdo, y qué absurdo repugnante -aseguró- por parte de gente que no le da crédito a Eminem por ser más inteligente que ellos, francamente”.

*My Sharona / The Knack

Sharona Alperin estaba en la secundaria, tenía novio y siete años menos que Doug Fieger, guitarrista y cantante de The Knack, cuando el músico de 25 años entró a la tienda de ropa donde ella trabajaba. A pesar de ir acompañado de su pareja, Fieger disimuló apenas el flechazo con la joven menor de edad, motivo central de My Sharona, la canción número uno de EEUU en 1979, acorde a la revista Billboard.

Un año más tarde iniciaron una relación, tiempo en el que la voz de la banda de Los Ángeles compuso That ‘s what the little girls do y (She’ s so) selfish, también basadas en Sharona. La canción con su nombre de inequívocas referencias sexuales, se convirtió en el mayor éxito de la banda contenido en el excelente Get the Knack (1979).

Eres la razon de mi existencia, mi motor

Me estás llevando al límite, Sharona

Nunca me detendré ni me rendiré

Que mente tan sucia

Siempre me enciendes con el solo roce

De tu juvenil encanto

A pesar del éxito de ese primer álbum y fans como Steve Jones de The Sex Pistols, The Knack se cruzó con la crítica que los acusó -sin pruebas- de ser una banda prefabricada, junto con recelar el contenido sexual de sus letras con jovencitas como protagonistas. Nunca lograron reeditar el éxito del debut.

*Christine sixteen / Kiss

Kiss ya había abordado las relaciones entre un vejestorio y una chica joven en Goin’ blind de Hotter than hell (1974), para reincidir en esta canción compuesta por Gene Simmons en el álbum Love gun (1977)

Christine, dieciséis

Ella me vuelve loco

Quiero darle lo que tengo (woo)

Ella está buena todos los días y todas las noches

No hay duda al respecto

No suelo decir cosas (Christine)

Así a las chicas de tu edad (dieciséis)

Pero cuando te vi venir

Saliendo de la escuela ese día

Ese día supe, supe (Christine)

Tengo que tenerte (dieciséis), tengo que tenerte

El tema nació luego de que Simmons bromeara sobre la afición de su compañero Paul Stanley por escribir canciones sobre romances. Eddie y Alex Van Halen grabaron el demo y Simmons le dijo a Ace Frehley que copiara exactamente el solo del virtuoso guitarrista. El hit de 1989 Funky cold Medina de Tone Lōc, contiene un sample de uno de los riffs que integra el estribillo.

La canción generó rechazo en algunas emisoras, mientras en Nueva York un par de radios la programaban sólo después de las 19 horas.

*Eat me alive / Judas Priest

Según Rob Halford en declaraciones a Rolling Stone, este corte del álbum Defenders of the faith (1984) “era una divertida canción de sadomasoquismo, rock y sexo”, que fue a dar al listado Las 15 sucias publicado por el comité Parents Music Resource Center PMRC (Centro de Recursos Musicales para Padres), en 1985.

La entidad etiquetó a artistas de diversos géneros desde el pop al metal, por contenido lírico proclive al sexo, ocultismo, drogas, alcohol y violencia. En el mismo saco Prince, Cyndi Lauper, Madonna, Venom, Mercyful Fate y Judas Priest. Para estos últimos, la temática sado era parte de su imagen de cuero y remaches. Halford no se guarda detalle:

Cómeme vivo

Suena como un animal jadeando al ritmo

Gime en la zona de placer y jadeando por el calor

Frenesí desgarrador que trastorna cada articulación

Te voy a obligar a punta de pistola

A comerme vivo

Cómeme vivo

Obligado a entregar mientras das y yo recibo

Chillando de pasión mientras la vara de acero inyecta

Lánzate al máximo con los brazos y las piernas abiertos contra la pared

Estás bien equipado para tomarlo todo

Así que cómeme vivo

Judas Priest reaccionó a la calificación del PMRC en su siguiente álbum Turbo (1986) con un par de temas ad hoc. Uno de ellos, Parental guidance, dice:

Deja una cosa clara

No necesitamos no, no, no, no

Aquí la guía de los padres

*Under my thumb / The Rolling stones

Nuevo turno de sus majestades satánicas con este clásico de Aftermath (1966), cuyos arreglos en marimba de Brian Jones son una delicia engalanando un relato de Mick Jagger, basado en su relación con la modelo Chrissie Shrimpton. La canción causó escozor en círculos feministas y tuvo al cantante dando explicaciones por largo tiempo, sobre la naturaleza de su contenido abiertamente machista:

Bajo mi control

Está la chica que alguna vez me deprimió

Bajo mi control

Está la chica que alguna vez me rechazó

Ahora depende de mi

La diferencia en la ropa que viste

Depende de mi

El cambio se ha dado

Ella está bajo mi control

¿No es la verdad, nena?

Jagger aseguró en 1984 que Under my thumb había sido mal interpretada. “La idea era que yo estaba bajo ella -explicó-, y que ella me estaba pateando a mí. Así que toda la idea es absurda, todo lo que hice fue darle la vuelta a la tortilla”.

“Así que las mujeres tomaron eso como algo en contra de la feminidad -siguió-, cuando en realidad estaba tratando de ‘volver’ a ser un hombre reprimido”.

Los Stones la descartaron largos años de su setlist debido a que en medio de la interpretación de Under my thumb, mataron a Meredith Hunter en Altamont.