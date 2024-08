El Misterio de Salem’s Lot toma cuerpo: hay fecha, streaming, primeras imágenes (y opinión de Stephen King)

Es la segunda novela de Stephen King, de 1975, y una de sus obras más populares y reconocidas. Hablamos de El misterio de Salem’s lot, donde narra la historia de unos vampiros que aparecen en un pequeño pueblo de los Estados Unidos asesinando a sus habitantes. Esto es descubierto por un joven escritor, Ben Mears, quien regresa al poblado tras haber crecido ahí. El libro fue un fenómeno literario, tanto fue así que poco tiempo después, en 1979, la novela se adaptó a formato serie, con dos partes, dirigida por Tobe Hooper. Luego, en 2004, se volvió a realizar una miniserie, esta vez con el alero de TNT.

45 años después, volverá a las pantallas, pero esta vez convertida en una película. La nueva versión de El misterio de Salem’s lot es dirigida por Gary Dauberman, quien tuvo el trabajo de realizar el guión de las adaptaciones de It (2017) e It. Capítulo II (2019), además de dirigir Annabelle Comes Home (2019), como parte de la popular franquicia de películas de terror.

La nueva versión de El misterio de Salem's lot.

Dauberman dio recientemente una entrevista al portal Vanity Fair, donde se explayó sobre la película. “Siento que es una joya de la corona en la biblioteca de King y siempre pensé que sería una gran película”, dice. Su idea, comentó, no era llevar el filme a nuestros días, sino más bien mantenerlo ambientado en los 70, respetando el tiempo original de la escritura de la novela, tal como lo hizo en It y en el guión de Annabelle (2014) “La mayoría de mis cosas están ambientadas en los años 70. Me encanta la música. Me encantan los disfraces. Me encanta su vibra”, dijo Dauberman.

En rigor, Dauberman rodó la película en Massachusetts en 2021, y estaba previsto que se estrenara en septiembre de 2022, mes previo al muy comercial Halloween. Sin embargo, de acuerdo al portal especializado Variety, la compañía Warner retrasó la película hasta la primavera de 2023, citando retrasos en la postproducción relacionados con COVID. Pero llegó la fecha y no pasó nada. La incertidumbre comenzó a apoderarse de los fanáticos.

Imagen de la nueva versión de El misterio de Salem's lot.

Hasta el mismísimo Stephen King salió el ruedo. Siempre activo en X (antes conocido como Twitter), indicó en febrero de este 2024: “Entre tú y yo, Twitter, he visto el nuevo Salem’s Lot y es bastante bueno. Cine de terror de la vieja escuela: desarrollo lento, grandes beneficios. No estoy seguro de por qué WB lo está reteniendo; No es que sea vergonzoso ni nada por el estilo. Quién sabe. Sólo escribo las jodidas cosas”.

En rigor, lo que ocurrió -según Vanity Fair- fue algo más complejo y que tenía que ver más con un asunto corporativo. Salem’s Lot se vio envuelto en el fuego cruzado de la reestructuración de la empresa matriz Warner Bros. Discovery, donde algunos otros proyectos casi terminados, como Batgirl, fueron descartados por completo en aras de las deducciones fiscales. Ahí comenzó a circular el rumor de que no se estrenaría en salas, sino que pasaría directo al streaming.

“Tenía las mismas preguntas que todos los demás -comenta Dauberman-. Esta película se hizo en un momento en que se estaba produciendo la transición al nuevo propietario, lo cual fue una experiencia interesante. En cierto punto, está fuera de tu control. La gente me preguntaba: ‘¿Dónde está la película? ¿Dónde está la película? Desearía tener una respuesta para ellos que no fuera encogerse de hombros y decir ‘no lo sé’”.

Imagen de la nueva versión de El misterio de Salem's lot.

Y ya tiene respuesta. De acuerdo a Vanity Fair, la nueva Salem’s lot se estrenará en el próximo mes de octubre de 2024 en la plataforma de streaming Max, de HBO. “Estoy emocionado de que finalmente esté disponible y la gente pueda verlo”, dice Dauberman.

“Se podría hacer una versión muy seca de esta película, pero esa no es mi personalidad”, añade Dauberman. “Está tratando de aprovechar los altibajos de esa ola. Te estás divirtiendo y luego te puedes asustar y luego te estás divirtiendo otra vez. Esperemos que al final se sienta como un viaje completo”.

Imagen de la nueva versión de El misterio de Salem's lot.

Esta nueva versión de El misterio de Salem’s lot tiene en su elenco a Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp, John Benjamin Hickey, Nicholas Crovetti, Jordan Preston Carter, William Sadler, Spencer Treat Clark, Cade Woodward, Debra Christofferson y Pilou Asbaek. Pullman tendrá el papel estelar de Ben Mears, el escritor best seller que se ha convertido en persona non grata después de publicar un libro que era demasiado real para los residentes de Jerusalem’s Lot. “Es como el hombre común y corriente perfecto”, dice Dauberman. “Quería a alguien que pudiera ser el hombre sincero con todo lo que sucede a su alrededor, aportando algún tipo de fundamento a lo que está sucediendo”.

Además, el citado medio también mostró las primeras imágenes que se conocen de la producción (las que acompañan esta nota), por lo que solo queda esperar el estreno.