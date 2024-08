Drogas, un bate sangriento y la paternidad: el prontuario de peleas de Liam y Noel Gallagher en Oasis

Es imposible saber con exactitud cuál fue el primer altercado entre Liam y Noel Gallagher, los mancunianos hermanos al frente de Oasis, la banda puntal del Brit Pop.

Con cinco años de diferencia entre ambos (siendo Noel el mayor, nacido en 1967), es probable que su primer round fuese alguna tarde perdida en el hogar familiar, en Burnage, en los suburbios de Manchester. Quizás algún encontrón por quién le da el primer mordisco a un chocolate, o por quién recibió el mejor regalo de Navidad, o porque alguno lo empujó muy brusco durante una tarde de juegos infantil. Lo cierto es que siendo comunes las peleas entre hermanos, lo de ambos ha sido una verdadera teleserie.

Pero la primera de la que se tiene registro fue en 1994, con Oasis ya andando. El quinteto estaba de gira por los Estados Unidos, y se presentó en el Whiskey A Go-Go de Los Ángeles, en un show para el olvido. Tanto así que en el documental Oasis: Supersonic, el documental (2016) ellos mismos lo consideran como el peor concierto de su historia. Todo empezó en camarines, cuando la banda comenzó a ingerir drogas. Una vez en escena, Noel empezó a tocar una canción diferente. Liam no entendió nada y se sentó en el suelo, desesperado, hasta que en un momento ya no dio más, se acercó a su hermano y lo golpeó en la cabeza con el pandero que usualmente porta. “Tiene suerte de que no le he lanzado un monitor o una batería”, añadió. Acto seguido, los dos salieron del escenario antes de acabar el concierto. Un desastre.

Afectado, Noel dejó temporalmente el grupo. Así lo recordó en 2006: “Todo el mundo, menos yo, estaba drogado con metanfetamina. Alguien se pegó en la cara con una silla, hubo una pelea enorme, la prensa nos llamó ‘pandilla de drogadictos’ y yo agarré el auto de la gira, mi pasaporte y me fui a tomar por culo a San Francisco”.

Oasis.

En 1995, ambos hermanos dieron una entrevista, que para mala suerte de ellos, terminó siendo un vergonzoso round público entre ambos. Fueron 15 minutos con John Harris, de NME, en que Liam y Noel se insultaron con rudeza, como dos borrachos en un pub de Manchester. El punto de fuga fue la mención a un altercado provocado por Liam en un tren en Países Bajos, que resultó con el conjunto bajado del ferry. Noel aprovechó la entrevista para reprocharle su conducta a Liam y lo comparó con un hooligan. Ni corto ni perezoso, Liam le respondió que se metiera su dinero donde le quepa. El audio de esta entrevista -dado a conocer en su tiempo- sigue disponible en YouTube.

Otro episodio fue en 1996, cuando la banda fue convidada a realizar una sesión para el MTV Unplugged. Una ocasión por la que todo conjunto de los 90 quería pasar, más cuando músicos tan renombrados como Nirvana, Alice in chains, o Eric Clapton estuvieron ahí. Sin embargo, a último momento, Liam echó todo por la borda y señaló estar enfermo de la garganta para no poder cantar. Noel debió asumir el puesto de vocalista, mientras, en la tribuna Liam bebía y fumaba como si nada. El mayor de los Gallagher se molestó por aquello.

Las rencillas iban in crescendo, tanto que durante la gira de (What’s the Story) Morning Glory?, los hermanos discutieron tanto que se cancelaron conciertos, la banda se separó de manera temporal, Noel Gallagher se fue dos veces y, después del MTV Unplugged Liam desapareció. Sin embargo, todo se arregló y la banda siguió.

Incluso, durante la grabación de ese álbum, Liam se presentó a la grabación con un grupo de borrachos que había conocido solo un rato antes. Esto indignó a Noel, quien siempre defendió la idea de tomarse la música del modo más profesional que se pudiera. Por eso, no dudó en golpear a Liam en la cabeza con un bate de cricket. Con el paso de los años, el destrozado bate sería subastado por una cifra astronómica.

Liam y Noel Galagher, de Oasis

Para el cambio de milenio, en 2000, mientras Oasis se encontraba de gira en Barcelona, Liam tuvo la desafortunada idea de cuestionar la paternidad de Anais, la hija mayor de Noel. El mayor de los Gallagher se enfadó, golpeó a Liam y abandonó la gira. “Nunca lo he perdonado, porque nunca se ha disculpado. Es mi hermano. Espero que esté leyendo esto y se dé cuenta. Es mi hermano, pero va a mantenerse a distancia hasta que se disculpe por lo que hizo”, manifestó por aquel entonces. El incidente se salvó, pero el aire se ponía espeso.

En 2009 ocurrió la pelea definitiva en los bastidores antes de un show en París. En aquella oportunidad, Liam terminó destrozando una guitarra de Noel. Los gritos subieron de tal manera, que Noel decidió que ya no quería más. “Creo que si hubiera llegado al final de esa gira y hubiera tenido seis meses libres, lo hubiese olvidado y hubiese seguido adelante. Pero la gota que colmó el vaso fue la noche en París y lo que pasó ahí fue una pelea. No hay ninguna oscuridad oculta”, dijo Noel al medio Esquire en 2015. Ahí terminó Oasis.

It’s Gettin’ Better (Man!!)

En los años siguientes, la tensión se mantuvo. Y ante los constantes pedidos de los fanáticos para que los Gallagher dejaran sus diferencias y se juntaran, en 2017 Liam dijo que no pasaba por un asunto de dinero, sino una cosa humana: “No nos gustamos. Mucha gente nos ha pedido que volvamos a estar juntos y siguen añadiendo ceros. Nos han ofrecido millones y millones, pero no es una cuestión de dinero”. Ambos mantuvieron proyectos musicales. Noel inició una carrera solista, Liam tuvo a Beady Eye entre 2009 y 2014 (con la última formación de Oasis, pero sin Noel) y luego también inició un camino en solitario.

Sin embargo, la pesada sombra del pasado se apoyó sobre todo en los hombros de Liam. A principios de 2018, Liam acusó vía Twitter a la mujer de Noel, Sara McDonald, de ser la responsable de la ruptura de Oasis. Luego, a mediados de ese mismo año, Liam emplazó a Noel vía Twitter para reunir a Oasis de nuevo, pero Noel se negó. La idea no era nueva y el bichito de la nostalgia -acaso el mayor activo del grupo- venía picando hace rato en la cabeza del menor de los Gallagher.

Incluso, en 2012, cuando todavía estaba en Beady Eye, Liam sorprendió con una declaración: “Si la gente cree que me hace feliz que Oasis se haya separado, están mal. Aunque amo a Beady Eye, preferiría seguir en Oasis, porque era lo mío, Oasis era mi vida”. Aunque también dijo que no extrañaba llenar estadios como antaño. “Ha sido genial hacer todos estos shows pequeños, volver al punto de partida. Es bueno ver a la audiencia y escucharlos. Puede durar más. Mientras más grandes son los shows, tienen menos alma las masas, me da gusto haberlos hecho, pero no los extraño. No tengo nada que probar de todos modos”.

Incluso, para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Beady Eye fue uno de los números que amenizó el espectáculo. ¿Qué interpretaron? Nada menos que Wonderwall, la inmortal canción de 1995, ante un emocionado público que la cantó con el alma. El operativo retorno, al menos en la cabeza de Liam, ya estaba instalado.

Pero el paso del tiempo y las canas hizo que las tensiones fuesen bajando. Este año, Liam emprendió una gira por su cuenta conmemorando los 30 años del disco debut del grupo, Definitely Maybe. Llamó la atención que en junio pasado, durante un show en Sheffield, el menor de los Gallagher dedicó Half the World Away (un Lado B de Oasis, de 1994) a su hermano Noel. El gesto no pasó desapercibido.

El aniversario fue lo que terminó por remover la fibra más íntima de Noel. En una reciente entrevista con John Robb en Sifters Records de Manchester, el mayor de los Gallagher alabó las virtudes de Liam como cantante. “No puedo cantar Slide Away y Cigarettes & Alcohol y Rock ‘N’ Roll Star y Columbia y todo eso. Quiero decir que puedo hacerlo, pero no es lo mismo. Es la forma de cantar o el tono de su voz y la actitud. No tengo la misma actitud que él”. Y agregó: “Cuando yo cantaba una canción sonaba bien, cuando él la cantaba, sonaba genial”.

Por ello, es que finalmente las rencillas quedaron atrás después de 15 años. Este martes 27 de agosto, a las tres de la madrugada de Chile, Oasis anunció su reunión y materializó una de las noticias más relevantes del año en materia musical. En lo concreto, el proyecto de retorno se llama This is it, this is happening -así fue presentado en redes sociales- y contempla fechas en Cardiff, Londres, Manchester, Edimburgo y Dublín. Los tickets salen a la venta este 31 de agosto.