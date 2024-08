Tras repletar el Movistar Arena, Myriam Hernández ahora va por Argentina y Estados Unidos

Myriam Hernández atraviesa hoy uno de los períodos más exitosos de su carrera. Además de tremendamente productivo. Desde 2022 ha editado cuatro álbumes, rematando en Tauro (2024), donde explora distintos lenguajes del pop, siempre con una alta producción y la capacidad para mantener el acento melódico de toda una vida.

Una suerte de arco virtuoso que coronó el pasado sábado 24, cuando repletó el Movistar Arena de Santiago, juntado a 12 mil personas en un espectáculo de 2 horas y 30 minutos.

Sobre una gran puesta en escena audiovisual y acompañada de una banda de 7 músicos mixtos, 6 bailarines y un grupo de 10 distintas mujeres que acompañaron la apertura, la cantante abrió su espectáculo con energía y ritmo bailable de Con los cinco sentidos, extraída de su más reciente disco, un primer impacto con el público vitoreando su presencia. Una conexión que despertó un coro masivo en la segunda canción de la noche, Eres, uno de los primeros éxitos de su carrera que se mantiene intacto en el inconsciente colectivo, a juzgar por los primeros resultados.

Un puñado de éxitos que siguió con No pensé enamorarme otra vez, Rescátame y Te pareces tanto a él, otro hit incombustible de su repertorio coreado por el público que llenó el recinto. El estilo envolvente de la intérprete se mantuvo con sucesos de su catálogo como Mío, No te he robado nada, Se me fue, Quiero saber, Tonto, para luego hilvanar casi sin piedad El hombre que yo amo, Huele a peligro, La fuerza del amor y Herida. Pura madera de éxito.

Tras dos horas y media de concierto y 31 canciones Myriam Hernández cerró su espectáculo Invencible con la devoción de su feligresía, confirmando su relación con el público nacional. Una gira que en los próximos días tendrá 9 conciertos en Argentina (Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy), dos noches en el Teatro Municipal de Viña del Mar los días 20 y 21 de septiembre, y en 4 ciudades de Estados Unidos ( Nueva York, New Jersey, Boston, Miami), entre otras capitales latinoamericanas (Colombia, Perú y Panamá).

De alguna forma, el éxito de Hernández en Argentina simboliza un punto aparte, en un mercado donde siempre le ha costado a los artistas chilenos. En ese sentido, la baladista nacional tiene espacio para aún seguir creciendo en una carrera ya consolidada.