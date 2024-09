El duro intercambio verbal entre Roger Waters y Nick Cave por el conflicto palestino-israelí

El conflicto entre Palestina e Israel copa desde hace meses la agenda del mundo. Y en ese sentido, la música no está ajena a una de las fricciones más complejas de nuestra era.

Distintos artistas se han enfrentado en opiniones y puntos de vista, a veces exhibiendo una virulencia más allá de la mera reflexión. Es el caso de Roger Waters y Nick Cave. En su caso, el ex Pink Floyd es un viejo conocido del tema, criticando abiertamente las políticas de Israel en las últimas décadas.

Todo comenzó el pasado miércoles cuando, durante una entrevista con el podcast Reason, Cave declaró que el apoyo de Waters al movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) era “vergonzoso” y “profundamente perjudicial”.

Como su nombre lo subraya, el BDS organiza campañas de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, instando al público a evitar la compra de bienes fabricados allí o, en este caso, de que artistas vayan a tocar a Israel.

La dura respuesta de Waters

Por supuesto que el hombre de The Wall no se iba a quedar callado y de inmediato lanzó el dardo de vuelta. En lo concreto, su respuesta vino a través de su cuenta de Instagram. Allí, explicó que el diario The Independent había publicado un artículo sobre las declaraciones de Cave y que se puso en contacto con ellos para su respuesta. “Vamos a ver si la publican o no” dijo Waters en el video, para luego pasar a leer su reflexión al respecto.

“Querido Independent, aquí está mi respuesta al australiano. Nick Cave. Maldito Nick Cave. La madre o el padre palestino que lleva los restos de su hijo muerto de regreso por el amargo camino hacia ninguna parte en una bolsa de plástico se detiene al borde del camino para rascar un mensaje en los escombros. Nick, aquí está el mensaje”, comenzó diciendo Waters.

Luego agregó: “Querido Nick Cave, nosotros, el pueblo indígena de Palestina, en esta agonía, te imploramos, por favor no cruces el piquete de BDS para cantar durante tu cena en Israel. No es complicado, Nick. No es complicado”.

“Ese acto (cantar para tu cena en Israel, Nick) sirve para encubrir la ocupación sionista israelí de 75 años, el robo de tierras, el apartheid y el genocidio de nuestro pueblo, Nick. Por favor, por favor, sigan el ejemplo de Roger Waters y Brian Eno y de muchos, muchos miles de personas más que participan activamente en el movimiento BDS. Nick, presta atención”, dijo también Waters en Instagram.