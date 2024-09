De Helvio Soto a Pedro Chaskel: las películas chilenas que se exhibirán gratuitamente en Viña del Mar

En la antesala a una nueva edición de FICViña (Festival Internacional de Cine de Viña del Mar), se desarrollarán una serie de exhibiciones de películas de reconocidos cineastas chilenos en la ciudad.

Parte del Programa de Formación de Público del Municipio de Cuidados de Viña del Mar, las funciones se realizarán todos los martes a las 16:00 horas en la Sala Aldo Francia del Museo Palacio Rioja (Calle Quillota 214, Viña del Mar). La iniciativa –con entrada liberada– se extenderá entre el 3 de septiembre y el 22 de octubre.

Las dos primeras semanas la programación estará liderada por filmes de Helvio Soto y Pedro Chaskel. En tanto, la última proyección de septiembre estará dedicada a El hombre que imaginaba (1998), comedia de Claudio Sapiaín protagonizada por Gregory Cohen y Aline Kuppenheim.

La mediación estará a cargo de cineastas y académicos que introducirán el contexto y analizarán diferentes aristas de cada producción. La Cineteca Nacional de Chile colabora en el desarrollo de la actividad.

Revisa el detalle a continuación:

*Martes 3 de septiembre

Lunes 1, domingo 7 (1968), largometraje de Helvio Soto

Una historia de amor entre una joven estudiante de arte y un estudiante de medicina que comienza un lunes primero, para acabar un viernes y renacer un domingo.

Mediación a cargo del cineasta Ignacio Aliaga.

Venceremos (1970), de Pedro Chaskel.

*Martes 10 Septiembre

Venceremos (1970), cortometraje documental de Pedro Chaskel

Filme que habla sobre la incipiente violencia que atora la sociedad chilena debido a la polarización política. Finaliza con una secuencia sobre el triunfo de Salvador Allende en 1970.

Testimonio (1969), cortometraje documental de Pedro Chaskel

Registro del hospital Regional de Iquique y su servicio de psiquiatría que opera en un recinto que operó como cárcel en los tiempos en que la ciudad pertenecía al Perú. Sus habitantes, hombres con problemas mentales, viven en condiciones insalubres que acentúan el deterioro de sus estados.

Yo tenía un camarada (1964), cortometraje de Helvio Soto

Un niño recorre la ciudad en busca de flores para su amigo muerto. Filmado en 35mm con la misma cámara que utilizó Joris Ivens para A Valparaíso (1963), esta primera película contó con la colaboración de Gustavo Becerra en música, Pedro Chaskel en el montaje y la fotografía de Héctor Ríos, todos ellos partícipes del Cine Experimental de la Universidad de Chile. Posteriormente fue incluida como parte del largometraje Érase un niño, un guerrillero, un caballo… (1967).

Entre ponerle y no ponerle (1971), cortometraje de Hector Ríos

A través del relato de un ex alcohólico se van dando testimonios de lo que provoca la adicción y la decadencia en la que caen los borrachos, tanto en las ciudades como en el campo. El testimonio (con la voz en off de Nelson Villagra como el ex alcohólico y Shenda Román como su esposa) habla del dolor que tiene al haberle provocado sufrimiento por tanto tiempo a su familia por culpa del trago. Finalmente, se pone al alcohol como un impedimento para la toma de conciencia de la clase trabajadora.

Mediación a cargo de Marcelo Raffo (director y académico Escuela de Cine UV)

*Martes 24 Septiembre

El hombre que imaginaba (1998), largometraje de Claudio Sapiaín

Jota, el personaje central del filme, es un conductor de programas de TV del género “Reality show”. Cansado del rutinario sensacionalismo de esta clase de programas y confiado en su poderosa imaginación sueña con escribir la historia más original del mundo. Esta búsqueda de lo original lo llevará a relacionarse con diversas situaciones y con distintos personajes de su entorno.

Mediación a cargo de Luis Meneses (académico Escuela de Cine UV)

*Hasta el 22 de octubre, todos los martes en la Sala Aldo Francia del Museo Palacio Rioja, se exhibirán películas en el marco del Programa de Formación de Público.